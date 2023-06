Deze zomer met de auto naar Kroatië? Dit betaal je aan tol

Kroatië is erg populair. De natuur is waanzinnig mooi, het weer is goed, er zijn veel eilanden, pittoreske dorpjes, vriendelijke bewoners en het is er niet zo druk als in Spanje of Italië. Het is wel een langgerekt land, dus je rijdt niet zomaar even van plek naar plek. Bij je vakantiebudget horen natuurlijk ook de brandstofkosten en vergeet de tol niet. Er zijn namelijk nogal wat tolwegen en -tunnels die je op de route tegenkomt.

Oostenrijk

Je rijdt vanuit Nederland naar Duitsland. Dat kost je, behalve de benzine, nog niets. Maar als je bij München de grens overgaat naar Oostenrijk, heb je een Autobahnvignet nodig. Er zijn drie soorten vignetten: een vignet voor tien dagen (€ 9,60), een vignet voor twee maanden (€ 28,20) en een vignet voor een jaar. Deze kun je kopen bij de ANWB (de prijzen liggen daar wel iets hoger), tankstations in Duitsland, Oostenrijk en Slovenië en online op de website van Asfinag.

Daarnaast moet je voor de tunnels betalen. De tunnels die je onderweg tegenkomt, zijn de Tauerntunnel (€ 12,50) en de Karawankentunnel (€ 7,50).

Slovenië

Vanuit Oostenrijk rijd je door naar Slovenië. Dit vignet kost € 15 en is zeven dagen geldig. Ga je langer op vakantie? (Let op: voor de terugreis heb je ook nog een geldig vignet nodig.) Kies dan een maandvignet van € 30. Ook deze vignetten zijn te koop bij tankstations in Oostenrijk, Kroatië en Slovenië en online op de website van Evinjeta.

Kroatië

In Kroatië zelf moet je afstandsafhankelijke tol betalen. Hoe verder je rijdt, hoe meer je moet betalen. Je kunt de tolcalculator van ADAC gebruiken om uit te rekenen hoeveel je ongeveer kwijt bent. Vanaf de grens naar Split kost ongeveer € 20 en dan moet je natuurlijk ook nog terug. Hoeveel je dus precies kwijt bent aan tol, hangt af van waar je naartoe gaat.

Je kunt de tol contant betalen in Kuna’s of euro’s, met alle bekende creditcards of een soort prepaidkaart. Dit heet: ENC (Elektronicka Naplata Cestarine). Hiermee krijg je ongeveer twintig procent korting op de toltarieven en je hoeft bij drukte niet in lange rijen te wachten. De tolbadge die hiervoor nodig is, kun je kopen bij de tolstations. Hoe dat precies zit, vind je op deze website.

Klaar voor de reis?

Het is belangrijk om goed voorbereid op reis te gaan en uit te rekenen hoeveel je ongeveer kwijt bent aan tol. Let ook op de nieuwe verkeersregels in EU-landen en de spullen die je verplicht bent in je auto te hebben, zoals een reservelamp en -wiel. Dan kom je niet voor onaangename verrassingen te gaan. Ben je helemaal klaar om te gaan? Check dan ook deze tips om extreme vakantiedrukte te ontwijken nog even en voorkom je dat je urenlang in de file staat.

Bron: AD.nl