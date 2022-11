Die € 190 energietoeslag niet nodig? Via déze website kun je ’m doneren aan een arm gezin

Via de website 190euro.nl kun je jouw energietoeslag eenvoudig doneren aan een gezin in armoede.

Energietoeslag doneren

De website is opgericht door Wees warmhartig, een burgerinitiatief uit Amsterdam. “Wij hebben onze € 190,- energietoeslag niet zo hard nodig als veel anderen in de stad, en weten dat dat voor veel stadsgenoten geldt. Die roepen we op een zelfgekozen bijdrage te doneren aan een goed doel”, laten ze weten op de site. Iedereen die via 190euro.nl wil doneren kan kiezen uit drie goede doelen: de Voedselbank, het Armoedefonds en Noodfonds Amsterdam.

Angela Groothuizen

Angela Groothuizen deelt de oproep van Wees Warmhartig op Instagram. Daar wordt wisselend op gereageerd. Meerdere mensen laten weten dat zij het geld inderdaad gedoneerd hebben. “Wij hebben het gedoneerd aan mijn neef die in Gambia een weeshuis opzet. Ik weet dat er in Nederland armoede is, maar daar is het nog harder nodig”, schrijft een van Angela’s volgers.

Negatieve reacties

Maar velen zijn het daar niet mee eens en vinden dat het niemand iets aangaat wat je met de toeslag doet. Zo schrijft een andere volger: “Iedereen mag gewoon zelf bepalen wat hij met die € 190,- doet. De oproep het te doneren van bekende Nederlanders met een inkomen dat hoogstwaarschijnlijk ver boven modaal ligt, schiet mij in het verkeerde keelgat.”

Goede doelen

Wil jij je energiecompensatie wel doneren? Dan kun je dat natuurlijk ook buiten deze website om aan een goed doel naar eigen keuze doen. Weet je nog niet welke? Neem eens een kijkje op Goededoelen.nl voor een overzicht van alle goede doelen in Nederland.

