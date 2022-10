Dierenartsen bezorgd: steeds minder mensen kunnen zorg huisdier betalen

De ene na de andere rekening loopt torenhoog op, dus is het geen verrassing dat ook de rekening van de dierenarts voor veel mensen niet meer te betalen is. Dat is niet alleen vervelend voor de baasjes, ook voor het huisdier zelf is het zorgelijk: dierenartsen zijn bang dat huisdieren daardoor belangrijke behandelingen mislopen.

Onbetaalbare zorg

Of het nou een kat, een hond of een hamster is: je lieve huisdier gun je het allerbeste. En daar horen niet alleen wandelingen en lekker eten bij, maar ook de juiste verzorging op lichamelijk gebied. Veel baasjes lopen nu echter tegen een probleem aan: net als veel andere rekeningen worden de kosten van de dierenarts langzaamaan onbetaalbaar. Dat merkt een organisatie als Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn als geen ander. Lilianne van Doorne van de organisatie vertelt tegen het AD dat ze de afgelopen maanden maar liefst 40% meer aanvragen binnenkregen van baasjes die de rekeningen niet meer kunnen betalen.

Honden en katten

Het gaat daarbij vooral om honden- en kattenbaasjes, volgens Van Doorne. Haar stichting helpt de rekeningen betalen, zodat de dieren geen onnodig pijn hoeven te lijden. “We komen denk ik uit op zo’n 260 aanvragen dit jaar waarvan we de volledige rekening hebben betaald aan de dierenarts, en nog eens zo’n aantal waarin we hebben bemiddeld of op een andere manier hebben geholpen. Dat lijken geen grote aantallen, maar het is dus echt fors gestegen. Ik kan ze niet allemaal honoreren”

Verlate zorg

Hoewel stichtingen als deze geweldig werk doen, hebben ook zij geen geldboom in de tuin staan. En dus stellen baasjes noodgedwongen het bezoek aan de dierenarts uit. Met grote gevolgen, waarover dierenorganisaties zich zorgen maken. De Dierenbescherming ziet de signalen ook, en geeft aan dat het niet kunnen betalen van de rekeningen een verdrietige en pijnlijke situatie oplevert. Wordt een dier namelijk niet op tijd geholpen, dan kan het probleem alleen maar erger worden. Niet alleen vervelend en pijnlijk voor het beestje, ook voor de rekeningen: want daar komt alleen nog maar meer geld bovenop. Om hoeveel dieren het precies gaat is niet duidelijk, aldus Niels Kalkman van De Dierenbescherming: “Uit de verhalen die wij horen en de vragen die wij krijgen betekent de slechtere financiële situatie van steeds meer baasjes wel dat er sprake zal zijn van onzichtbaar leed: mensen die niet meer met hun hond of kat naar de dierenarts gaan vanwege de kosten. Alleen hebben we daar geen betrouwbare cijfers over.”

Een oplossing is op dit moment nog niet aanwezig, maar organisaties als Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn blijven hun best doen zodat zo min mogelijk dieren onnodig pijn lijden.

Bron: AD