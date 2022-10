Dít bedrag kun je jaarlijks besparen als je kookt in een snelkookpan

De naam zegt het al: met een snelkookpan of hogedrukpan staat je eten snel op tafel. En dat bespaart niet alleen tijd, maar ook flink wat geld, zo blijkt. Door deze pan te gebruiken, kun je tot wel 50% op je energiekosten besparen.

Hoeveel sneller je eten klaar is, hangt uiteraard af van wat je in de pan bereidt, maar in veel gevallen kan de kooktijd tot wel tweederde worden teruggeschroefd.

In deze berekening zijn de gas- en stroomprijs van oktober 2022 gehanteerd.

Snelkookpan versus ‘gewone’ pannen op gas

Wie op een gasfornuis kookt met gewone pannen, is voor het bereiden van maaltijden gemiddeld € 142 per jaar aan gas kwijt. Je verbruikt namelijk zo’n 37 kubieke meter gas in een gemiddeld huishouden. Stap je over op de snelkookpan, dan bespaar je zo’n € 71 per jaar. Dat scheelt de helft!

Snelkookpan versus ‘gewone’ pannen op inductie

Voor wie maaltijden in gewone pannen bereidt op een inductieplaat, ligt het bedrag iets hoger, namelijk op ongeveer € 157 per jaar. Je bent gemiddeld met inductie 175 kilowattuur per jaar aan elektriciteit kwijt. Ga je voor de snelkookpan, dan bespaar je gemiddeld € 78,50 op jaarbasis. Zo ben je 50% goedkoper uit!

Opvallend is dat koken op gas goedkoper is dan op de elektrische inductieplaat, dit komt door de extreem gestegen stroomprijzen.

Snel aan tafel

De snelkookpan moet wel even op gang komen, het besparen van energie begint pas als de bereidingstijd ingaat. Het meeste voordeel heb je van gerechten die langer moeten sudderen. Denk aan een heerlijke herfstsoep, goulash of een (vegan) stoofpot. Voor wie iedere dag een verse maaltijd klaarmaakt, kan de snelkookpan zeker een uitkomst zijn. Zo staan je aardappelen na vijf minuten al op tafel in plaats van de gebruikelijke twintig minuten. Ben je meer van de maaltijden opwarmen dan is het interessant om te weten hoe je dat het voordeligst doet, in de magnetron of in de pan.

Aanschafkosten zijn hoog

Heb je geen snelkookpan in huis en sta je niet dagelijks in de keuken, dan jaagt de aanschaf ervan je misschien meer op kosten dan het je oplevert. Een goed exemplaar heb je vanaf € 80, maar de prijzen lopen op tot honderden euro’s. Het is maar hoe gek je het zelf maakt. Let bij de aanschaf goed op of de pan geschikt is voor jouw fornuis, dus gas of inductie.

Mooi meegenomen

Naast de tijdwinst en energiebesparing is er nog een derde voordeel van de snelkookpan: smaken, vitaminen én mineralen blijven beter behouden. De reden? Er komt minder zuurstof bij je gerecht en de bereidingstijd is korter. Sommige vitaminen zijn zo broos dat ze in een normale pan verloren gaan tijdens het koken. Op deze manier behoud je de vitamines in diepvriesgroenten

