Dít is hoeveel geld je bespaart als je ’s nachts de wc niet doorspoelt

Misschien ga jij er ’s nachts wel meerdere keren uit voor een plasje. En anders doen je gezinsleden dat misschien wel. Wat nou als je met elkaar afspreekt om ’s nachts het toilet niet door te trekken - mits er alleen geplast wordt - om elkaar niet wakker te maken, maar wellicht ook om geld te besparen? Wanneer de eerstvolgende ’s ochtends naar het toilet gaat, spoelt hij of zij alle nachtelijke plasjes in één keer weg. Hoeveel geld bespaar je daarmee?

Geld besparen door het toilet niet door te spoelen

In 2023 kost een kubieke meter drinkwater € 1,03. Eén kubieke meter is gelijk aan duizend liter. Een normaal spoeltoilet gebruikt ongeveer acht liter water per spoelbeurt. Eén keer doorspoelen komt daarmee op € 0,00824.

Besparing op jaarbasis

Dat is niet veel, maar hoe zit dat op jaarbasis? Stel dat je iedere nacht één keer doorspoelen overslaat: dan bespaar je € 3,01 per jaar. Woon je met een gezin van vijf en plassen jullie ’s nachts allemaal wel een keer? Dan kun je ruim € 15 per jaar besparen.

Keerzijde

Maar, er is een keerzijde. Keer op keer langdurig urine in je wc-pot laten staan, kan urinesteen veroorzaken. Dit is een bruine of gelige aanslag, vergelijkbaar met kalkaanslag, die ontstaat door de afvalstoffen in urine. Een speciaal daarvoor bestemde urinesteenverwijderaar is gewoon in de supermarkt te vinden, maar dit kan je zomaar € 10 tot € 15 voor een liter kosten. Daar gaat je winst... Daarnaast kun je met verstoppingen te maken krijgen als ’s ochtends het ’s nachts gebruikte toiletpapier wordt doorgespoeld. En ook een middel tegen verstopping, of zelfs een loodgieter, kost natuurlijk geld.

Besparen op je vaste lasten, het klinkt onmogelijk. Toch kan het wel degelijk, als je op een aantal dingen let. Gezinsvlogger Doortje geeft 3 tips:

Bron: Nibud