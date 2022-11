Dit kost je droger per droogbeurt

Hoewel een droogtrommel hartstikke handig is om de was in een handomdraai droog te krijgen, is het apparaat niet bepaald milieuvriendelijk. Veel mensen kiezen er dan ook voor om ‘m de deur uit te doen en was voortaan aan de lucht te laten drogen. Tel daar de kosten per keer bij op en je snapt waar die keuze vandaan komt.

De kosten van een droger

Een gemiddelde droogbeurt is namelijk alles behalve goedkoop. Als we van de berekeningen van het Nibud uitgaan, kost elke droogbeurt zo’n €3,10 aan elektriciteit en warm water. Laat je de droger twee keer per week draaien, dan ben je op jaarbasis al snel meer dan €300 kwijt. Een flink bedrag, zeker wanneer je je bedenkt dat drogen helemaal gratis is aan een wasrek.

Benieuwd naar het prijsverschil tussen de droger en de wasmachine? Ook dat rekende het Nibud voor je uit. Bij de wasmachine ligt het volledig aan de temperatuur waarop je ‘m laat draaien. Een wasje op 90 graden kost volgens het Nibud zo’n €2,24, terwijl wassen op 30 graden nog maar €1 per keer kost.

Besparen op drogerkosten

Schrik je van de kosten, maar kun je nog geen afscheid nemen van die razendsnel droge wasjes? Ook zonder de droogtrommel de deur uit te doen kun je besparen op kosten. Dat doe je onder andere door het filter regelmatig schoon te maken, het apparaat niet te lang op stand by-modus te laten staan en door de trommel nooit halfleeg te laten tijdens een droogbeurt.

Bron: Nibud