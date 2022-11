Dit zijn de 5 leukste sinterklaascadeautjes om zelf te maken

Jouw cadeau zullen ze in ieder geval niet snel meer vergeten.

Cookie in a jar

Je kunt zelf koekjes bakken, maar ook een pot met koekjesmix geven. Vul alle ingrediënten in een glazen pot en schrijf het recept op een kaartje. Sugar Spun Run deelt het recept voor Christmas cookies in a jar. Het schattige kaartje met alle stappen kun je gratis downloaden op de website.

Scrub met kokosolie en Himalayazout

Vergeet winkels als The Body Shop en Rituals en maak zelf een bodyscrub. Deze scrub met kokosolie en Himalayazout van Amanda Puleo is makkelijk om te maken. Geen kokosliefhebber? Eerder tipten we deze zelfgemaakte scrub met komkommer en munt.

Zelfgebreide sjaal

Ben jij een ster in breien? Deze mosterdgele sjaal met gezellige pompoms maak je in vier uur. Het breipatroon vind je hier.

Terrarium

Een terrarium is een ecosysteem, dat helemaal op zichzelf kan overleven. In een grote, diepe fles van glas maak je een eigen ecosysteem door het te vullen met grond en plantjes. Een blikvanger voor in de woonkamer. We leggen hier precies uit hoe je zelf een terrarium maakt.

Zelfgemaakt kookboek

Waarom een kookboek kopen als je het ook zelf kunt maken. Vul een notitieboekje met al jouw favoriete recepten en geef het cadeau. Extra leuk als je er mooie tekeningen bij kunt maken.

Bron: Pinterest