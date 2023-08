Financieel je zaken op orde hebben is belangrijker dan ooit en zó doe je dat

Bijna de helft van de vrouwen in Nederland is financieel afhankelijk van haar partner óf de overheid. Dat is een hoog percentage, aangezien het bij mannen om ‘slechts’ 23 procent gaat. Daarom geeft Puck Landewé van het financiële platform Elfin tips om je eigen financiële zaken op orde te krijgen.

De financiële positie van de vrouw

Ook al is het al 2023, er is op financieel vlak nog altijd een groot gat tussen mannen en vrouwen. “Vrouwen zijn vaak in charge als het aankomt op het huishoudgeld, zoals de boodschappen en vakanties. Maar wat betreft de lange termijn financiën, zoals je pensioen of het opbouwen van je vermogen, geven veel vrouwen de touwtjes aan hun partner. Dat is een kwalijke zaak, want maar liefst 40 procent van de koppels gaat uit elkaar”, zegt Puck Landewé.

In armoede belanden

Over het algemeen verdienen vrouwen minder, waardoor zij minder pensioen opbouwen. Bij een eventuele scheiding hebben vrouwen hierdoor een inkomensdaling van 20 procent. En dat terwijl mannen er na een break-up juist 6 procent op vooruitgaan. Bovendien leven vrouwen langer dan mannen. “Er komt dus een punt in ons leven waarop vrouwen het helaas alleen moeten doen. Door het inkomens- en pensioengat hebben wij vrouwen dan 25 procent meer kans om in de armoede te belanden.”

Trad wives

Hoewel de wereld steeds feministischer wordt en vrouwen vaker voor zichzelf durven op te komen, verschijnen op social media ineens jonge vrouwen die de traditionele rolverdeling van de huismoeder en de werkende man ambiëren. Ze noemen zichzelf ‘trad wives’, oftewel traditionele huisvrouwen. Kijk, iedereen moet doen wat hij of zij zelf wil. Maar je loopt wél een risico als je financieel afhankelijk bent van je partner, waarschuwt ook onze columnist Bettina.

Zo krijg je jouw financiële zaken op orde

Veel vrouwen zijn laconiek als het gaat om hun financiën, met soms nare gevolgen van dien. Eerlijke afspraken en een gevulde (beleggings)rekening zijn dan ook nodig om op je eigen benen te staan. Maar dat is niet het enige. We zetten alle tips voor financiële onafhankelijkheid van Puck Landewé op een rij:

Voor jezelf opkomen

Ten eerste is het belangrijk om onder de loep te nemen wat de afspraken thuis zijn. “Het gesprek aangaan met je partner is een hele belangrijke stap. Hoe regelen jullie je financiën?”, gaat Landewé verder. “Het gebeurt vaak dat vrouwen na het krijgen van kinderen minder gaan werken. Op dat moment begint vaak het grootste probleem van de scheve inkomensverdeling. Je bouwt dan als vrouw minder pensioen op. Wanneer hier geen eerlijke afspraken over gemaakt worden met je partner, kom je later in de knel. Financiële zelfredzaamheid gaat dus niet alleen over het creëren van een spaarpot, maar ook over de afspraken die jullie samen maken.”

Het stappenplan

Je moet áltijd reëel blijven. Wat gebeurt er jullie uit elkaar gaan of als iemand overlijdt? Om financieel je zaakjes op orde te houden, zijn de volgende stappen erg belangrijk:

Neem alle afspraken thuis eens onder de loep Bekijk je pensioenregeling - wat kun je doen om je pensioen veilig te stellen? Zet al je dromen en wensen op een rij Kijk wat voor geld je over hebt om je eigen vermogen op te bouwen

Voordelen van beleggen

Een manier om je eigen vermogen op te bouwen is beleggen. Verantwoord investeren kan zorgen voor meer financiële onafhankelijkheid en kan een superslimme én krachtige stap zijn om als vrouw goed voor jezelf te zorgen.

Koopkracht behouden

Nu de inflatie hoog is en je bijna geen rente meer krijgt op je spaarrekening, is beleggen een interessante manier om later evenveel met het geld te kunnen doen als nu. Uiteraard kent beleggen ook risico’s, maar het kan wel een goede manier zijn om je koopkracht te behouden.

Iedereen kan beleggen

Mocht je je afvragen of je niet al ‘te oud’ bent om hieraan te beginnen, dan wuift Landewé die twijfel gelijk overboord. “Nee, je bent nooit te oud om voor jezelf op te komen, want alle kleine beetjes helpen.” En nee, je hoeft ook niet rijk te zijn om te beleggen. Je kunt al starten met beleggen met € 50 per maand. “Beleggen kan heel simpel en laagdrempelig zijn. Ikzelf beleg op een manier waardoor ik er nooit mee bezig ben en het volledig geautomatiseerd is. Het doel is om vermogen op te bouwen of in elk geval je koopkracht te behouden.”

Positieve bijdrage leveren

Tot slot heb je ook een stem met je geld. Landewé: “Zo kun je een positieve bijdrage leveren aan de wereld door in bepaalde duurzame projecten te beleggen.”

Meer zelfvertrouwen

Door het heft over je financiën in eigen handen te nemen, geef je je zelfvertrouwen een enorme boost. “Zeg nou eerlijk: hoe fijn is het gevoel dat je, wat er ook gebeurt, áltijd voor jezelf kan zorgen?”

Wanneer ben je financieel onafhankelijk?

Dit is een grijs gebied, zegt Landewé. “De overheid zegt dat je financieel onafhankelijk bent als je een minimum salaris hebt, maar bij Elfin hebben we een andere definitie. Wij vinden dat je financieel onafhankelijk bent als je financieel gezien niet op je partner of de overheid hoeft te leunen, als je elke maand kan rondkomen, als je een onverwachte (grote) uitgaven kan opvangen en als je je pensioen goed hebt geregeld.”

Mini-bootcamp over beleggen

Ben je klaar om het heft in eigen handen te nemen? Wil je meer controle hebben over je eigen toekomst en een vermogen opbouwen voor op de lange termijn? Dan is de mini-bootcamp van Elfin en ABN AMRO misschien iets voor jou. Tijdens de live sessies leer je aan welke knoppen je moet draaien om meer financieel onafhankelijk te worden.

De drie sessies van de mini-bootcamp over beleggen vinden plaats op 12 september, 26 september en 4 oktober. Elke vrouw kan zich gratis aanmelden en vrijblijvend meedoen via Elfin of ABN AMRO. Ga voor meer informatie en de aanmeldlink naar de website van Elfin.

