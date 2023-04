Gasprijzen dalen: wanneer ga je dat merken op je energierekening?

Ja, de gasprijs daalt. De prijs is zelfs terug op het niveau van voor de Russische inval in Oekraïne. Toch merken we daar op onze energierekening helaas nog maar weinig van. Hoe kan dat?

Gasprijzen dalen

De prijs van gas ligt nu op 77 euro per megawattuur. Misschien zegt je dat weinig. Om het een beetje in perspectief te plaatsen: dat is ruim vier keer zo laag als het was in augustus 2022.

Energiedeskundige Lucia van Geuns legt aan de NOS uit hoe het kan dat de gasprijs nu weer zo laag staat. Dat heeft te maken met de economische wet van vraag en aanbod. Volgens haar is het een warme winter geweest, op één koude week na, met vrieskou. Ook zijn de gasvoorraden voor deze winter goed gevuld. En er komt nu meer vloeibaar gas naar Nederland.

Nog steeds hoge energierekening

Helaas merken wij als consumenten daar nog maar weinig van. Dat komt omdat energieleveranciers al gas hebben ingekocht. En dat hebben ze gedaan op een moment dat de prijzen door het dak gingen. Het zal dus nog even duren voor je weer minder betaalt.

Gasprijzen vergelijken

Toch kan het volgens energie-expert Joris Kerkhof wel lonen om te kijken of er goedkopere alternatieven zijn. Er zit namelijk weer wat meer verschil tussen de verschillende aanbieders. Sommige leveranciers rekenen € 1,91 per m3 en anderen € 3,06. Daar is dus best wat winst te behalen.

Al geldt natuurlijk ook nog het prijsplafond. Dus het is vooral handig om om je heen te kijken als je verwacht boven het prijsplafond van de overheid uit te komen.

Verwachting gasprijzen lange termijn

Al met al toch goed nieuws. Al moeten we er natuurlijk ook rekening mee houden dat de prijs altijd weer omhoog kan schieten. Als het toch ineens gaat vriezen bijvoorbeeld.

Minder afhankelijk energieleverancier

Wil je zeker weten dat je niet (al) te veel geld uitgeeft aan de energierekening? Kijk dan vooral of je je huis kunt verduurzamen. Of – als je in een huurwoning woont – energiebesparende maatregelen kan nemen, zoals radiatorfolie opplakken.

En verder is het vooral hopen dat die lente er eindelijk aankomt natuurlijk...

Of neem een koude douche. Goed voor de portemonnee én je weerstand:

Bron: NOS.nl