Gezond en goedkoop(er dan je denkt): je huis ventileren

Dat een huis – net als jij – 24 uur per dag moet ademen, klinkt je in dit jaargetijde (en daar heb je ‘m weer: met de huidige gas- en energieprijzen) waarschijnlijk niet als muziek in de oren. Het is wel zo. Tenzij schimmel, benauwdheid, hoofdpijn en chronische verkoudheid je wat lijken. Precies, dat dachten we al. Maar wanhoop niet: dit artikel brengt goed nieuws.

Vocht, vochtiger, vochtigst

Laten we beginnen bij het begin. Dat huis van je moet dus 24 uur per dag ademen. Waarom even luchten niet helpt? Daarmee voer je niet alle afvalstoffen af die je als mens gedurende de dag produceert. Denk aan: een wasje draaien, een warme douche nemen of afkoelen na een training (lees: zweet in de lucht). Wist je dat zelfs ademen al verantwoordelijk is voor een paar liter waterdamp in huis? Trouwe viervoeters in de vorm van honden en katten krikken het vochtgehalte thuis nog verder omhoog. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het eitje dat je ’s ochtends bakt en het biefstukje dat je uit je werk bereidt; ook met de dampen die daarbij vrijkomen verslechter je de kwaliteit van de lucht die je inademt.

Voor wie zich afvraagt wat een beetje vocht in huis voor kwaad kan: schimmels zijn dol op vochtige plekjes. Het kan daarnaast gezondheidsklachten veroorzaken, zoals benauwdheid, hoofdpijn en chronische verkoudheid. Vandaar dat – in het kader van besparingen – wordt geadviseerd om de thermostaat niet kouder dan vijftien graden te zetten.

Gezond en goedkoop ventileren

En dan nu een tegenstrijdigheid die je waarschijnlijk niet zag aankomen… Door te ventileren warmt je huis juist mákkelijker op. Zo werkt dat: vochtige lucht (die je dus krijgt als je je huis niet ventileert) is veel lastiger te verwarmen dan droge lucht (die door je slaapkamerraam naar binnen piept, mits je ‘m op een klein kiertje zet). Door precies de juiste hoeveelheid frisse lucht binnen te laten, leef je gezonder én goedkoper – als dat geen hoopvol nieuws is.

Hoe je de juiste hoeveelheid creëert? Door een CO2-meter te kopen en te kijken of je meer of minder zou moeten ventileren. Een hoeveelheid van 800 ppm (parts per million) is perfect. Met 1.000 zit je ook nog goed, maar bij 1.200 is het handig als je actie onderneemt. Ter illustratie: in de buitenlucht ligt de ppm op 500, bij 1.400 merk je dat je denk- en concentratievermogen achteruitgaat.

Tocht? Top

O, en een laatste tip… Woon je in een oud huis (van voor 1975)? De kans is groot dat het een beetje tocht bij je. Ga bij het checken van je energierekening nu niet als een bezetene alle roosters en kieren afplakken, want die zorgen juist voor een natuurlijke ventilatie. En dat is maar al te belangrijk, zoals je net hebt gelezen.

Bron: AD.nl