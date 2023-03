Heb je een fiscaal partner en een kind onder de 12? Dan kun je tot €3000 belasting terugkrijgen

Als je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract hebt, samen een kind en/of een koophuis hebt, dan ben je elkaars fiscaal partner. Dit kan verschillende voordelen hebben. Je mag dan aftrekposten tussen jullie beiden verdelen. Hierdoor krijg je mogelijk meer belasting terug. Eén van die heffingskortingen is de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Wanneer kom je in aanmerking voor deze korting?

Werken jullie allebei, woont er in huis een kind dat jonger is dan 12 jaar én heb je een lager arbeidsinkomen dan je fiscaal partner? Dan kun je in aanmerking komen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting.

De hoogte van deze korting is afhankelijk van het arbeidsinkomen. Bij een inkomen vanaf 27.350 euro op jaarbasis is deze korting al € 2.534. De korting loopt tot € 3.000.

Heb je co-ouderschap, werk je en staat jullie kind ingeschreven bij de andere ouder? Ook dan kun je in aanmerking komen voor combinatiekorting. Let dan op: jullie kind moet ten minste drie hele dagen per week bij jou wonen en ook drie hele dagen per week bij de andere ouder.

Hoe krijg ik deze korting?

Je vraagt deze korting aan door belastingaangifte te doen. Dit kan met het aangifteprogramma op de site van de Belastingdienst of met het aangifteformulier. De Belastingdienst past deze korting toe als je daarvoor in aanmerking komt.

Bron: Manners, Rijksoverheid