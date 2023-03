Het is weer tijd voor de belastingaangifte: híer moet je op letten

Als we RTL Nieuws mogen geloven, is het vooral verstandig om op één specifiek ding te letten, namelijk: aftrekposten. Dit zijn gemaakte kosten die je mag aftrekken van het bedrag waarover je inkomstenbelasting moet betalen. Hoe lager dit eindbedrag is, hoe minder belasting je hoeft te betalen. Dit betekent dus dat méér aftrekposten gunstig zijn.

Zorgkosten

Het loont met name om je te verdiepen in je zorgkosten, dat is namelijk één van de belangrijkste aftrekposten. Hoewel je premie voor je zorgverzekering en de bedragen voor je eigen risico niet aftrekbaar zijn, zijn veel andere kosten dit wel. Denk bijvoorbeeld aan een tandartsbehandeling, fysio of een rekening voor verpleging in een ziekenhuis. Ook medicijnen (mits door de dokter voorgeschreven) zijn aftrekbaar. Voorwaarde hiervoor is wel dat de uitgaven hoger zijn dan de wettelijke eigen bijdrage. Ook dingen zoals steunzolen en een gehoorapparaat zijn aftrekbaar.

Rente over hypotheek

Ook huizenbezitters doen er goed aan om goed op te letten. Zij mogen namelijk onder voorwaarden de rente aftrekken die ze over hun hypotheek betalen. Dit hangt wel af van het soort hypotheek en op welk moment je deze hebt afgesloten. Ook is het goed om te weten dat je een aantal kosten die je maakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals notariskosten, mag aftrekken van de belasting.

Alimentatie

Het betalen van partneralimentatie is voor veel mensen een grote bron van frustratie, maar op dit gebied hebben we ook goed nieuws te melden. De alimentatie die je aan je partner betaalt, is namelijk ook aftrekbaar van de belasting.

ZZP’ers opgelet

Ben jij een zelfstandige zonder personeel? Dan moet je zeker even naar de zelfstandigenaftrek kijken. Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen, moet je minimaal 1225 uur per jaar besteden aan je onderneming en ook officieel ondernemer zijn. Is dit bij jou het geval? Dan mag je een bedrag van 6310 euro van je winst aftrekken. Hierdoor betaal je dus minder belasting. De aftrek is wel beperkt tot 40 procent, dus als je in het hoogste belastingtarief valt, betaal je nog wel wat belasting hierover.

Bron: RTL Nieuws