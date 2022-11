Het Voedingscentrum waarschuwt: “Schakel je koelkast of vriezer niet uit om geld te besparen”

Het is natuurlijk niet gek dat je wil bezuinigen, met al die stijgende prijzen. We zoeken daarom massaal naar manieren om de energie- en gasrekening zo laag mogelijk te houden. Wat minder vaak de droger gebruiken, de oven niet langer voorverwarmen en stekkers uit het stopcontact trekken bijvoorbeeld. We hebben alle bespaartips handig voor je op een rijtje gezet.

Voedingscentrum waarschuwt

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders de koelkast of vriezer weleens uitschakelen, maar deze cijfers zijn er wel over de Britten. Wat bleek? Een op de vijf Britten schakelde minstens één keer per maand de vriezer of koelkast uit. Het Voedingscentrum vindt dit verontrustend nieuws en wil Nederlanders waarschuwen om absoluut niet hetzelfde te doen.

Schokkende cijfers

Wieke van der Vossen, voedselveiligheidsexpert bij het Voedingscentrum, zegt hierover: “Ik vond de cijfers schokkend. We hebben geen Nederlandse cijfers, maar ik weet dat de energieprijzen in beide landen een probleem zijn. Het is dus niet uit te sluiten dat dit ook in Nederland gebeurt.”

Het gevaar

Waarom het precies zo gevaarlijk is? “Als je je koelkast uitschakelt, stijgt de temperatuur geleidelijk naar die van de kamer of keuken en kom je wel in de problemen.” Bij bederfelijke etenswaren zou je namelijk zo een voedselvergiftiging kunnen oplopen. Volgens de expert is dit risico vooral groot bij vleeswaren en gesneden groente. “Als je dat soort producten boven de 10 graden bewaart, gaat de bacteriegroei wel heel snel.” Bij frisdrank, boter en sauzen is een hogere temperatuur minder problematisch.

Voedselvergiftiging

Ook het RIVM herkent dit probleem. Zij krijgen jaarlijks duizenden meldingen van mensen die ziek zijn geworden van bedorven voedsel. “Dan gaat het vaak om misselijkheid, maar kwetsbare mensen moeten echt goed opletten. Ouderen zijn gevoeliger voor het oplopen van een infectie. En ze kunnen ernstiger ziek worden dan mensen met een sterker gestel.”

Hoe ga je verstandig om met je koelkast en vriezer?

Zorg ervoor dat je de koelkast op 4 graden houdt. Laat de deur nooit te lang openstaan en het is ook verstandig om regelmatig de rubbers van de koelkast en de vriezer te checken en schoon te maken. Als je geld wil besparen, kun je de vriezer af en toe goed ontdooien. Het apparaat verbruikt namelijk minder energie als er minder ijsvorming ontstaat.

