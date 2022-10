Inzicht in je financiën wordt een eitje met de nieuwe Money Planner van PorteRenee

Als je het ons vraagt is dit hét cadeau voor de feestdagen.

40.000 euro schuld

Renée begon in 2017 haar website PorteRenee.nl, waar ze schrijft over alles wat met geld te maken heeft. Ze is een echte (be)spaargoeroe, maar heeft het financieel niet altijd makkelijk gehad. Tijdens de vorige economische crisis belandde ze flink in de schulden. In 2008 kochten zij en haar toenmalige vriend hun eerste huis. Toen de relatie voorbij ging, bleef Renée achter met een huis dat door de crisis veel minder geld waard was geworden. Ze verkocht het huis uiteindelijk voor 40.000 euro minder dan ze aan hypotheek had.

Inzicht krijgen

Lang verhaal kort: Renée bespaarde knetterhard om haar schulden af te lossen en dat lukte haar binnen drie jaar. Iets wat haar daarbij hielp, was een planner. “Overal las ik dat ik inzicht moest krijgen in mijn financiën en op een rij moest zetten wat erin en eruit ging.” Dat deed Renée in een zwart notitieboekje. “Ik hield vol, maar heel motiverend was het niet. Ik dacht: later als dit allemaal voorbij is, ga ik een boek uitbrengen. Eentje waarin je ook je inkomsten en uitgaven kan opschrijven en dat tegelijkertijd motiveert om het vol te houden.”

De Money Planner van PorteRenee Beeld PorteRenee

Over de Money Planner

Fast forward naar 2022: de Money Planner waar Renée vroeger naar verlangde, ligt sinds gisteren in de boekenwinkels. Geen suf kasboekjes met wat lijntjes, maar een kleurrijke planner vol invuloefeningen, tips, spaarkleurplaten en gebundelde kennis. “Het is een planner voor een jaar. Het doel? Door je uitgaven flink onder de loep te nemen, ga je je uitgaven overeen laten komen met hoe je dat graag zou willen.” In plaats van dat bezig zijn met je financiën een vervelend moetje wordt, zorgt deze planner er juist voor dat het een leuke klus is. Kopje thee erbij en schrijven maar.

De planner is er overigens niet alleen voor mensen die wakker liggen van hun energierekening. Ook als je de eindjes prima aan elkaar kunt knopen, kan de de planner je inzicht geven en laten zien hoe je meer en beter kunt (be)sparen. “Zie het als een stukje zelfontwikkeling. Ik gun het mensen om hun financiën onder ogen te komen en het nog beter te doen. Dat geeft ontzettend veel rust.”

Beeld: Petronellanitta. Styling: Ronald Huisinga