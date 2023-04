Je nieuwe tuin financieren via een hypotheek? Dat kan op verschillende manieren

Marga Lankreijer van Independer legt uit wat de mogelijkheden zijn.

Bouwdepot

Heb je al een lopende hypotheek? Dan kun je ervoor kiezen om die te verhogen. Je leent dan wat extra geld om de tuinrenovatie te betalen. Dit geld komt vaak op een aparte rekening, het bouwdepot te staan. Marga Lankreijer: “Het geld uit deze pot kun je alleen gebruiken voor het opknappen van je tuin of woning. Je kunt er dus geen nieuwe telefoon of laptop van kopen. Om dit te controleren heeft de bank de facturen nodig. Na goedkeuring krijg je het geld uitbetaald en kun je aan de slag.”

Verhoogde inschrijving

Mogelijk heb je bij het afsluiten van de hypotheek al een extra buffer ingebouwd. Dit heet een verhoogde inschrijving. Daarmee kun je je huidige hypotheek verhogen zonder eerst naar de notaris te moeten. De hypotheekverstrekker berekent welk bedrag je mag lenen. De hoogte van het leenbedrag hangt af van je huidige inkomen en de waarde van je woning. Vaak moet je daarom een werkgeversverklaring en een nieuw taxatierapport aanleveren. Het is namelijk wel belangrijk dat je de extra maandlasten kunt betalen.

Tweede hypotheek

Heb je geen extra ruimte ingebouwd in je hypotheek, maar wil je toch verhogen? Dan kun je een tweede hypotheek afsluiten. Dit heet vaak een verbouwingshypotheek. Hypotheekexpert Lankreijer legt uit: “Houd er wel rekening mee dat de aanvraag van een tweede hypotheek vaak net zo lang duurt als bij een eerste hypotheek. De hypotheekverstrekker kijkt opnieuw naar je inkomen en de waarde van je woning. Ook is er een nieuwe hypotheekakte nodig. Dit betekent helaas ook dat je opnieuw notariskosten moet betalen. Goed om te weten dus dat je voor het verhogen van je hypotheek wel extra kosten maakt. Daarom is het bij lagere bedragen meestal toch slimmer om voor een persoonlijke lening te kiezen.”

Tuin meefinancieren bij nieuwe hypotheek

Heb je een nieuw huis gekocht en wil je de kosten voor de tuinaanleg meefinancieren? Dat kan. Een nieuwe tuin zorgt er vaak voor dat je huis meer waard wordt, waardoor je een hogere hypotheek kunt krijgen. Twijfel je tussen een hogere hypotheek of een persoonlijke lening? Het voordeel van de financiering via je hypotheek is dat de rente een stuk lager is dan bij een gewone lening. Ook is de hypotheekrente aftrekbaar, omdat tuinaanleg onder verbetering van de woning valt.

Niet alle kosten zijn aftrekbaar. Je kunt bijvoorbeeld geen uitgaven aftrekken voor nieuw tuinmeubilair. En goed om te weten: in totaal kun je niet meer geld lenen dan de waarde van je woning. Kost de tuin uiteindelijk toch veel meer? Dan moet je die kosten zelf betalen.

Heb je op dit moment een hypotheek met hele hoge rente? Dan kan het voordelig zijn om je hypotheek over te sluiten, maar houd er wel rekening mee dat de rente nu stijgt. Is oversluiten voor jou voordelig? Dan kun je de kosten voor de tuinrenovatie gelijk meefinancieren. Wil je weten wat voor jou de beste optie is? Ga dan eens in gesprek met een hypotheekadviseur.

Bron: Independer