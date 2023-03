Kostgeld: wat is het, hoe werkt het en welk bedrag vraag je?

De centen die je opstrijkt kunnen jij en je partner mooi besteden aan quality time met zijn tweeën (die je weleens misloopt omdat je kind nog thuis woont).

Wat is kostgeld?

Het voelt misschien een beetje gek om je zoon of dochter om geld te vragen, maar feit blijft dat wonen nu eenmaal niet gratis is. Als je kind volwassen is en werkt, is het de normaalste zaak om de kosten te delen. Dat is precies wat kostgeld is: een bijdrage in de woonlasten – in dit geval die van jullie als ouders.

Het fijne aan kostgeld is dat het beide partijen iets gaat opleveren. Voor jou en je partner verlicht het de financiële druk van leven in 2023 ietsjes, voor je kind is het een uitstekende voorbereiding op wat het kan verwachten als het ooit het nest verlaat en met eigen woonlasten te maken krijgt.

Hoe werkt kostgeld?

Er is wat kostgeld betreft geen one-size-fits-all-aanpak. Wonen jullie in een bezemkast van 8 m2 en is je kind advocaat? Dan mag je je in eerste instantie afvragen waarom hij nog thuis woont, maar belangrijker: het bedrag dat je aan kostgeld vraagt zal verschillen van een gezin in een andere situatie. De hoogte is onder andere afhankelijk van je huur/hypotheek, gas/water/licht, boodschappen, belastingen en internet-, televisie- en streamingabonnementen.

Welk bedrag aan kostgeld vraag je?

De vraag is wat je allemaal precies aan je kind wilt doorberekenen. Gaat die knaak voor jullie gezamenlijke Netflix-account echt het verschil maken? Of beperk je het tot een stukje van de huur/hypotheek en een eerlijk gedeelte van de nutsvoorzieningen?

Er zijn verschillende manieren om een berekening te maken. Je kunt bijvoorbeeld het totale bedrag aan vaste lasten delen door het aantal werkende personen in het huishouden. Wat je ook kunt doen, is dat bedrag naar inkomen of gebruik verdelen. Mocht je een extra handvat nodig hebben, dan vind je op de site van Nibud een handig invulschema.

Waar moet je bij het vragen van kostgeld verder rekening mee houden?

Zodra je een kostganger in huis hebt, heeft dat gevolgen voor je inkomen – en dus ook voor eventuele toeslagen en uitkeringen. Zoek dit van tevoren uit, zodat je niet voor ongewenste financiële verrassingen komt te staan.

En: maak afspraken met je kind. Betaalt hij of zij een vast bedrag? Of stijgt de hoogte van het kostgeld mee met bijvoorbeeld de gas-, energie- en boodschappenprijzen? Om beiden een duidelijk overzicht te hebben, kunnen jullie dat in een contractje vastleggen.

Bron: Nibud