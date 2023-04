Krijg je geld terug van de Belastingdienst? Je kunt het rond déze tijd op je rekening verwachten

De Belastingdienst laat je in de aanslag inkomstenbelasting weten of je geld terugkrijgt of dat je juist geld moet betalen. Als je voor 1 april je belastingaangifte hebt gedaan, kun je deze brief vóór 1 juli verwachten. Het uitbetalen volgt dan binnen een week.

“Kunnen geen garantie geven”

Wees niet getreurd: ook als je iets later je aangifte hebt gedaan, is er een kans dat je voor 1 juli een brief krijgt. “Meestal lukt het ook wel om de mensen die vóór 1 mei aangifte doen, voor 1 juli bericht te sturen. Al kunnen we daar geen garantie over geven”, zo laat de Belastingdienst weten aan het AD. Het streven is om iedereen binnen drie maanden bericht te sturen.

Aangifte doen met terugwerkende kracht

Heb jij nog geen aangifte gedaan, omdat je geen brief hebt ontvangen. Dan ben je niet verplicht om het te doen. Toch kan het wel degelijk lonen.

Je kunt nog aangifte doen met terugwerkende kracht over de afgelopen vijf jaar. Je kunt heel makkelijk checken of je geld terugkrijgt door in te loggen in het aangifteprogramma en alle stappen te doorlopen. “Dan zie je onderaan de streep of je geld terugkrijgt of niet. Zolang je de aangifte niet verstuurt, gebeurt er ook niets”, aldus een persvoorlichter.

Bron: AD