Kun je om salarisverhoging vragen vanwege de inflatie?

Is je werkgever eigenlijk verplicht om een tegemoetkoming te bieden wanneer er sprake is van enorme inflatie? En kun je dat aangrijpen om salarisverhoging te vragen?

Salarisverhoging bij inflatie

De lonen in Nederland stijgen, maar helaas niet hard genoeg om de inflatie bij te benen. Het kan zomaar zijn dat je kosten zo hoog zijn, dat je ineens niet meer van je salaris rondkomt. Het AD vroeg Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat bij DAS juridische dienstverleners, of het in dat geval zin heeft om bij je baas aan te kloppen.

Geen recht

“In relatie tot inflatie zijn je middelen om loonsverhoging af te dwingen beperkt”, laat hij weten. “Zo levert inflatie helaas geen recht op loonsverhoging op. Wel zal de werkgever, als een cao van toepassing is, de gebruikelijke verhogingen correct moeten toepassen.”

Ga het gesprek aan

Hij vult aan: “Je kunt ook individueel proberen te onderhandelen over een loonsverhoging. Maar inflatie alleen vormt dan geen overtuigende reden.” Dat is jammer, maar geen reden om het gesprek met je baas níet aan te gaan. Zeker als het lang geleden is dat je loon is verhoogd. Inflatie is wellicht geen reden voor de verhoging, maar misschien kun je samen met je werkgever toch tot de conclusie komen dat je een verhoging verdient.

Meer reiskostenvergoeding

Ook de benzineprijzen zijn momenteel torenhoog. Moet je daarom meer reiskostenvergoeding krijgen? Helaas niet, legt Pascal uit: “Er mag door een werkgever wel meer worden vergoed dan de 19 cent per kilometer, maar daarover moet belasting worden ingehouden.” Wel kun je het gesprek met je werkgever aangaan over thuiswerken. Misschien vindt je baas het wel goed als jij een extra dagje thuiswerkt om zo de reiskosten te drukken.

