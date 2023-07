Kun je wel een loonsverhoging gebruiken? Op déze manier is je kans van slagen het grootst

We leggen je uit wat de beste manier is om een loonsverhoging bespreekbaar te maken. En dat op déze manier je kans van slagen groot is.

Weet wat je waard bent

Noem het typisch Nederlands, maar geldzaken liggen vaak gevoelig. Gek eigenlijk, want geld is essentieel en creëert vaak mooie kansen die zónder euro’s toch moeilijker te behalen zijn. Kun je wel een loonsverhoging gebruiken én weet je zeker dat je die ook daadwerkelijk verdient, dan hoef je dus écht geen ongemak te ervaren wanneer je daar om vraagt.

Wanneer je om een loonsverhoging vraagt, is het belangrijk om precies te weten wat je verdient. Daarnaast helpt het als je je eigen, unieke kwaliteiten goed kunt onderbouwen. Behaal je goede resultaten, draag je grote verantwoordelijkheden of heb je jezelf op een andere manier ontwikkeld? In die gevallen sta je steviger.

Toon een blijk van waardering

Dat je om een loonsverhoging vraagt, betekent niet meteen dat je ontevreden bent over je huidige salaris. Tenzij dat terecht is, wil je dat waarschijnlijk niet uitstralen in het gesprek. Benoem wat er fijn is aan je huidige baan en spreek je tevredenheid daarover uit. Daarmee scoor je punten en vergroot je je kans op loonsverhoging.

Bedenk wat voor loonsverhoging je wilt

Ga je het gesprek over een loonsverhoging aan, bedenk dan van tevoren een bedrag dat je wilt verdienen. Wist je dat de vuistregel voor een salarisverhoging gemiddeld zo’n vijf tot tien procent is?

Als je vermoedt dat er ruimte is voor onderhandeling, bijvoorbeeld omdat het de organisatie financieel voor de wind gaat, dan kan het handig zijn om hoger in te zetten dan die 5-10%. Daarmee vergroot je de kans dat je - na onderhandelingen - uiteindelijk op het gemiddelde bedrag uitkomt.

Zet afspraken zwart op wit

Gaat je werkgever akkoord met een loonsverhoging? Fijn! In dat geval is het praktisch om de gemaakte afspraken zwart op wit te zetten. Zo weet je zeker dat jullie op één lijn liggen en voorkom je miscommunicatie. Vraag na afloop van het gesprek aan je leidinggevende om de gemaakte afspraken naar je te mailen of op papier te zetten of bied aan om dat zelf te doen.

Zie afwijzing als een motivatie

Kreeg je ondanks bovenstaande tips geen loonsverhoging? Vat dat vooral niet persoonlijk op. Soms zijn er binnen de arbeidsvoorwaarden geen mogelijkheden voor een loonsverhoging óf heeft je werkgever er op dit moment simpelweg de financiële middelen niet voor. Ga dan niet bij de pakken neerzitten, maar zie het als een motivatie. Vraag gerust wanneer je opnieuw en dan mét succes om een loonsverhoging kunt vragen, of wat je kunt doen om je kans van slagen te vergroten.

Ga op zoek naar alternatieven

Is er nu, maar ook in de toekomst geen ruimte voor een loonsverhoging? Het staat je vrij om te vragen naar alternatieven. Misschien wil je al heel lang een opleiding volgen om je kennis te verbreden en heeft je werkgever daar wél de middelen voor óf kun je bijvoorbeeld extra vrije dagen krijgen. Deze alternatieven kunnen ook fijn zijn, maar dat geldt natuurlijk vooral wanneer het financiële aspect een extraatje is en geen pure noodzaak.

Bron:Tempo-team