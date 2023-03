Libelle legt uit: wat is graaiflatie?

Zoals je vast niet hebt gemist, hebben we al een tijd last van inflatie. Je merkt het als je een bezoekje brengt aan de supermarkt: alles is net even iets duurder geworden. Graaiflatie heeft daarmee te maken.

Wat is graaiflatie?

Verschillende kranten, maar ook het televisieprogramma Radar, gebruiken de term steeds vaker. Je spreekt van graaiflatie als bedrijven hun prijzen verhogen zonder dat ze deze prijsstijging kunnen verklaren. Bij inflatie komt de prijsstijging ergens vandaan: het bedrijf zelf maakt meer kosten omdat bijvoorbeeld de grondstoffen duurder worden. Bij graaiflatie is dit dus niet aan de hand en worden de prijzen van producten verhoogd, puur om er meer winst op te vangen.

Inflatie wakkert graaiflatie aan

Juist in tijden van inflatie komt graaiflatie meer voor. De consument is immers al bekend met het idee dat de prijzen omhoog gaan, dus zal zij/hij minder snel vraagtekens zetten bij nog meer prijsstijgingen.

Supermarkten

In onze supermarkten is graaiflatie helaas ook aan de hand. Zo bleek uit cijfers van het CBS dat de prijzen van voedingsmiddelen in een jaar tijd (januari 2022 tot januari 2023) met 14,5% zijn gestegen. Dit terwijl de Nederlandse inflatie op jaarbasis 7,6% bedroeg. Ongeveer de helft, dus! Hoe leg je dat uit? Graaiflatie!

Dalende inflatie

Helaas is het als consument moeilijk om te herkennen wanneer er graaiflatie aan de hand is en is het nóg moeilijker om er iets aan te doen. Een lichtpuntje: de inflatie neemt momenteel af. De kans is groot dat graaiflatie hierdoor ook in steeds mindere mate zal voorkomen.

Besparen op je vaste lasten, het klinkt onmogelijk. Toch kun je wel degelijk geld besparen als je op een aantal dingen let. Gezinsvlogger Doortje geeft 3 tips:

Bron: Radar