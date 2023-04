Licht aan het einde van de tunnel: déze voedingsmiddelen worden weer goedkoper

De oorlog in Oekraïne, inflatie en een vraagtoename zorgden ervoor dat de prijzen van voedsel het afgelopen jaar flink stegen. Daardoor kwam volgens het NIBUD maar liefst 60% van de Nederlandse huishoudens in financiële problemen. Nu lijkt er gelukkig weer licht aan het einde van de tunnel te zijn.

Graan en zuivel worden goedkoper

De prijzen van graan en zuivel gaan langzaamaan dalen. Dat komt vooral doordat de benodigde grondstoffen weer goedkoper kunnen worden ingekocht. Het gaat om kleine dalingen per maand (boter was in maart bijvoorbeeld 1,4 procent goedkoper dan in februari, volgens het CBS), maar uiteindelijk ga je al die dalingen bij elkaar wel op een positieve manier voelen in je portemonnee.

Lange tussenfase

Thijs Geijer, sectoreconoom Food bij ING, gelooft dat er een omslagpunt zit aan te komen. Niet alleen graan en zuivel, maar ook groenten zoals paprika’s en tomaten worden volgens hem goedkoper, zo vertelt hij aan RTL Nieuws. Overigens waarschuwt hij wel voor een lange tussenfase. Dat grondstoffen nu goedkoper verhandeld worden, betekent niet dat eten in de supermarkt volgende week goedkoper is. Meestal zie je pas na drie of vier maanden een prijsdaling of -stijging van de producten in kwestie.

Lichte daling

Hoeveel procent graan en zuivel goedkoper worden, is niet te voorspellen. Hoewel elke daling mooi meegenomen is, moeten we volgens Marie-Hélène Zengerink, directeur van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV), denken aan kleine bedragen. De goedkopere grondstoffen zijn slechts één factor van de uiteindelijke prijsbepaling. Zaken als lonen en fabriekskosten komen ook om de hoek kijken en als die wél stijgen, is het effect van goedkopere grondstoffen minder snel terug te zien. Het is dus slechts een klein lichtpuntje, maar een begin is er.

Bron: CBS, RTL Nieuws