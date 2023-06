Massaal hulp voor jonge moeder: “Dat er mensen met zo’n goed hart bestaan”

Het resultaat: de vrouw had geen geld voor nieuwe kleding en liep al tijden in een kapotte broek rond. Ook voor het warme weer was haar garderobe niet geschikt: die bestond enkel uit een paar truien en een winterjas.

Hulpvraag op Facebook

En dus plaatste ze een bericht op Facebook, waarin ze vroeg of iemand misschien wat kleding over had. “Ik heb wel een tijdje gewacht voor ik op enter durfde te drukken om mijn bericht te plaatsen”, vertelt ze anoniem aan het AD. “Gezien de reacties ben ik blij dat ik het gedaan heb.” Er kwamen maar liefst 88 reacties op het bericht, stuk voor stuk van mensen die de vrouw graag wilden helpen.

Een van de meest opvallende reacties kwam van Jessica Zeevaart, die aanbood dat de moeder voor honderd euro aan kleding kon bestellen bij Zalando. Ook zij vertelt over haar keuze in het AD: “Ik vond het een schrijnend verhaal. Als je iets nieuws aanhebt, voel je je toch stukken beter?” Op de vraag waarom ze dit aanbod deed, zegt Zeevaart het volgende: “Wij hebben het goed en ik vind het niet nodig om alles voor mezelf te houden. Ik vond haar verhaal aandoenlijk en als ik kan helpen, waarom zou ik dat dan niet doen. Ik heb het boek Van miljonair tot krantenjongen gelezen, allemaal verhalen over mensen die door verschillende omstandigheden minder te besteden hebben. Waar ze vaak niets aan kunnen doen. Het is altijd zo makkelijk oordelen, terwijl we ook iets voor een ander kunnen doen.”

Goed hart

De jonge moeder kan nog niet helemaal geloven hoeveel hulp ze in korte tijd heeft ontvangen. Naast Zeevaarts aanbod ontving ze veel gedoneerde kledingstukken en een cadeaubon voor een kappersbeurt. “Mijn kinderen staan altijd op de eerste plek, ik kom zelf altijd als laatste. Ik had dit nooit verwacht, ik vroeg me altijd af of ik de enige was die in zulke kleren rondloopt. Ik had dit niet durven dromen, dat er mensen met zo’n goed hart bestaan,” aldus de moeder.

Bron: AD