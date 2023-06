Meer dollars, kronen en lira’s voor je euro, maar wordt je vakantie er ook echt goedkoper op?

De afgelopen zomer stond de euro er juist slecht voor, legt econoom Bert Colijn van ING uit. Je kreeg zelfs minder dan een dollar voor een euro. “Voor het eerst in twintig jaar tijd.”

De waarde van valuta

De waarde van valuta wordt sterk beïnvloed door het beleid van centrale banken. “Als de rente in andere landen hoger is, wordt die munt ook aantrekkelijker. Omdat de Amerikaans en Britse centrale bank de rente in 2022 sneller verhoogden, kwam de waarde van de euro onder druk te staan.” Ook de hoge gasprijs hielp niet echt mee aan de positie van onze munteenheid. “We importeren in Europa veel gas en dat werd veel duurder. Zo ontstond er veel vraag naar andere valuta dan de euro.”

Het gaat nu een stuk beter met de euro én dus ook met de wisselkoers. Je krijgt nu voor een euro 1,08 dollar, 11,63 Zweedse kronen of 1,45 Canadese dollar. Maar er zijn landen waar je nog veel meer valuta terugkrijgt. En daar zitten populaire vakantiebestemmingen tussen, zoals Turkije.

Dubbel zoveel voor je euro, maar hoe zit dat precies?

De grootste uitschieters zijn in Egypte, Argentinië en Suriname. Je krijgt nu 33 Egyptische ponden, vorig jaar was dit 19. In Argentinië krijg je zelfs dubbel zoveel en in Suriname krijg je 71 procent meer Surinaamse dollars voor je euro.

Dat klinkt goed. Maar een gunstigere wisselkoers hoeft niet te betekenen dat je vakantie ineens spotgoedkoop is geworden. Want juist in die landen is er ook een gigantische inflatie. “De inflatie moet je meerekenen voor je vakantie. Als je kopje koffie 100 procent duurder wordt, dan is je voordeel van de gunstige wisselkoers al verdwenen.”

In Egypte en Suriname zijn er inflatiepercentages van meer dan 30 procent. In andere landen met een gunstiger wisselkoers, zoals Noorwegen, Zweden, Canada en Australië wijkt de inflatie niet veel hoger dan in Nederland. Daar krijg je mogelijk wel meer waar voor je geld.

Bron: Nu.nl