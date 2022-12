Merry inflatie: zoveel duurder is het kerstdiner geworden

Denk aan de kerstboom, de lichtjes in de boom (hállo dure energierekening) de cadeautjes onder de boom én natuurlijk het kerstdiner. Hoeveel duurder is dat gezellige etentje eigenlijk geworden ten opzichte van vorig jaar?

De oer-Hollandse traditie: gourmetten met kerst

Spaarplatform Raisin.nl onderzocht hoe hoog die stijging precies is. Uit een onderzoek van Albert Heijn blijkt dat zo’n 41 procent van de Nederlanders met kerst het liefst gourmetten. Het onderzoek is daarom gebaseerd op een avondje gourmetten voor zes personen, waarbij de boodschappen worden gedaan bij Albert Heijn.

De uitkomst is geen verrassing: het is dit jaar een stuk duurder geworden. Vorig jaar betaalde je voor een gezelschap van zes gemiddeld €74,10 aan boodschappen, nu is het zo’n €89,81. Dat is ruim 21 procent meer dan vorig jaar. Raisin.nl onderzocht ook welke producten het meeste in prijs zijn gestegen, dat zijn vooral: sausen, margarine, de gourmetschotel en het toetje.

De energierekening

En dan nóg iets, want niet alleen het eten is duurder geworden. Je betaalt ook een stuk meer voor energie. Bij twee uur gourmetten verbruik je ongeveer 3 kWh aan elektriciteit, dat kost je ongeveer €2,10. Vorig jaar was dat nog zo’n €0,22 cent. Alleen al die gourmet-pan/plaat aanzetten is dus al bijna drie keer zo duur geworden.

Vlees op vis op het menu

Of je nou gaat gourmetten of niet, het kerstdiner wordt dit jaar hoe dan ook écht een stuk duurder. Wilco Jansen van Sligro vertelt aan Nu.nl dat de prijzen van vlees en vis enorm zijn gestegen. “De prijzen van konijn, kalkoen en eend zijn echt enorm gestegen door hoge kosten voor voer en energie bij boerderijen en slachterijen.” Maar óók vis is een stuk duurder geworden. “Dit komt door hoge brandstofkosten van vissers.”

Poelier en wildverkoper Thomas van Meel tipt: “Bij wild stijgen prijzen minder hard. Jagers hebben niet te maken met voer of stallen, die kosten gaan amper omhoog. Waar een hertenbiefstuk altijd duurder was dan tournedos, zijn die nu even duur. Dat maakt hertenvlees extra populair.”

Budget kerst

Is het dit jaar jouw beurt om het kerstdiner te verzorgen? Let dan goed op waar je op kunt besparen. Chef Yvette van Boven heeft in het Libelle kerstkookboek zes heerlijke gerechten op het menu gezet die ‘lief zijn’ voor je portemonnee en tóch spectaculair zijn. Mjam!

Mocht je deze kerst écht krap bij kas zitten, kun je altijd nog vragen of je gasten allemaal een gerechtje mee willen nemen (of in de kosten willen delen). Zo kun je toch nog genieten van een fijne kerst.

Wil je graag besparen? Met deze tips halveer je de kosten van je wekelijkse boodschappen.

Bron: Raisin.nl, nu.nl