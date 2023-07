Met déze 5 stappen controleer je of een bedrijf betrouwbaar is

Onlangs waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nog voor een afslankthee op de markt met verboden ingrediënten. Hoog tijd dus voor dé ultieme checklist om onveilige en onbetrouwbare aankopen te voorkomen.

1 Check bij de KvK en de politie

Een allereerste, logische stap: controleer of een bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Elk bedrijf moet op de bijhorende website verplicht het KVK-nummer vermelden. In het handelsregister kun je zoeken op KVK-nummer of bedrijfsnaam en zo achterhalen of een bedrijf echt bestaat.

Met de checkfunctie van de politie kun je bovendien achterhalen of al eerder meldingen zijn gedaan tegen het bedrijf. Zo ja, dan krijg je een waarschuwing te zien.

2 Controleer de contactinformatie

Een goede indicatie om te checken of een bedrijf betrouwbaar is, is de contactinformatie op de website. Staan het (eventuele) fysieke adres, telefoonnummer en e-mailadres vermeld op de website? Kun je chatberichten sturen? Check of het adres echt bestaat. Neem eventueel contact op met het betreffende bedrijf. Geen antwoord, lang wachten voordat je antwoord krijg en vage bewoordingen zeggen meestal al genoeg.

Bestel je via social media? Maak dan altijd een screenshot van de betreffende pagina, indien deze later wordt verwijderd.

3 Lees recensies

Bestel je iets bij een webshop waarmee je nog niet bekend bent? Lees dan van tevoren altijd de recensies. Hoewel een bedrijf goede reviews over zichzelf kan schrijven, zijn veel slechte reviews sowieso een indicatie dat er iets niet helemaal klopt. Ook de hoeveelheid recensies zegt iets. Doorgaans geldt: hoe meer, hoe betrouwbaarder. Een positieve score op Google is bijvoorbeeld onbetrouwbaar als er maar vijf reviews over het bedrijf zijn geschreven.

4 Check keurmerken

Controleer of het bedrijf, afhankelijk van het soort producten die het aanbiedt, een passend keurmerk heeft. Thuiswinkel Waarborg is het bekendste keurmerk voor webshops. Bij de Consumentenbond vind je meer over keurmerken voor webshops.

5 Check de voorwaarden

Is de prijs van het product realistisch? Worden er ineens torenhoge verzendkosten gerekend? (Alarmsignaal!) En is precies duidelijk wat je mag verwachten van het artikel, bijvoorbeeld als het aankomt op de maat en kleur? Mail of bel eventueel met het bedrijf voor meer informatie.

Betaling

En dan nog een aanvullende tip van de politie: boek nooit zomaar geld over een iemand die je niet kent of een partij die je niet vertrouwt. Wees extra voorzichtig met het overmaken van geld naar een buitenlandse bankrekening. En betaal eventueel met creditcard. Indien het foute boel is, kan de creditcardmaatschappij de betaling claimen bij de webshop en jou een vergoeding geven.

Nog een tip: vertrouw je het niet helemaal? Dan ben je niet per se aangewezen op online betaling. Zo kun je ook betalen onder rembours, wat betekent dat je bij levering de postbezorger betaalt. Dit garandeert overigens niet dat het product ook daadwerkelijk in het pakket zit.

Het regelen van je geldzaken is een klusje dat je misschien liever overslaat. In onderstaande video legt budgetcoach Danita uit hoe je je financiën beheren een stuk leuker maakt.

