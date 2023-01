Met deze tips bespaar je geld op streamingdiensten

1. Maak een overzicht van de streamingdiensten waarvan je lid bent

Welke zijn dat eigenlijk? En hoeveel kosten ze per maand? Schrijf op welke streamingdiensten je allemaal hebt, hoeveel je er elke maand voor betaalt en op welke datum je abonnement (automatisch) wordt verlengd. Check ook de afschriften van je rekeningen en creditcards, misschien heb je nog wel ergens een vergeten abonnement. Zou zonde zijn!

2. Maak een keuze

Je hebt een overzicht gemaakt van de streamingdiensten. Bedenk van elke aanbieder goed of je wel echt gebruikmaakt van hun dienst. Heb je al drie maanden niet naar Videoland of HBO Max gekeken? Tijd om op te zeggen!

3. Doe dat op tijd

Let op de datum waarop je abonnement weer wordt verlengd. Wil je iets opzeggen? Doe het in ieder geval ruim daarvoor, zodat je niet nóg een maand onnodig betaalt. Heb je een streamingdienst specifiek voor één serie? Check dan wanneer die serie afloopt, dan weet je precies wanneer je ’m moet opzeggen.

4. Betaal niet dubbel

Betaal niet dubbel voor een soortgelijke dienst. Heb je echt Apple Music én Spotify nodig? Of heb je aan één muziekdienst wel genoeg?

5. Maak gebruik van een proefperiode

Sommige streamingdiensten bieden een proefperiode aan. Je kunt dan een week of soms zelfs een maand gratis kijken. Tip: als je het bij één streamingdienst per keer houdt, kun je in een maand tijd echt veel van je kijklijst afvinken. En misschien heb je zelfs zoveel kunnen kijken, dat een abonnement niet nodig is.

6. Kijk of je ergens korting kunt krijgen

Studentenkorting, een familie-abonnement of korting via een ander soort abonnement... Weet je op welke streamingdienst je je wil abonneren, kijk dan of je korting kunt krijgen. Soms ben je goedkoper uit als je je abonnement stopzet en het opnieuw afsluit, omdat je dan kunt meedoen met een lopende actie.

7. Kies voor een jaarabonnement

Ben je echt fan van de streamingdienst? Dan kun je soms beter voor een jaarabonnement kiezen. Bij Disney+ is een jaarabonnement bijvoorbeeld 15 procent voordeliger dan wanneer je per maand betaalt.

8. Kies het goedkoopste abonnement

Sommige streamingdiensten bieden verschillende abonnementen aan, zoals Netflix. Vind je geld besparen belangrijker dan een goede beeldkwaliteit? Raak je niet van slag van reclames tussendoor of hoef je niet per se op meerdere schermen tegelijk te kijken? Kies dan voor het goedkoopste abonnement. Het Basic-abonnement van Netflix kost bijvoorbeeld 7,99 euro per maand. Bij het Premium-abonnement is dat 15,99 euro per maand.

9. Zoek naar gratis alternatieven

Voor sommige diensten zijn er ook gratis alternatieven. Spotify heeft een gratis lidmaatschap (moet je wel de reclame voor lief nemen) en bijvoorbeeld NPO Start heeft ook een tof aanbod!

10. Zeg alles op

Wil je het écht rigoureus aanpakken? Zeg dan alle streamingdiensten op. Kijk na een maand welke diensten je echt gemist hebt. Daarvoor kun je dan weer een abonnement afsluiten.

Maar let op!

Let op: Sommige diensten bieden loyaliteitskorting of een oud, voordeliger tarief voor klanten die al lang lid zijn. Als je jouw abonnement tussentijds opzegt, vervalt die extra korting. Het is dus verstandig om dit even goed te checken.

Bron: AD