Nibud-onderzoek wijst uit: 60% van Nederlandse huishoudens ervaart financiële problemen

Sinds 2021 doen de twee organisaties in samenwerking met de Universiteit Leiden jaarlijks onderzoek naar de financiële gesteldheid van Nederlanders. De resultaten van 2022 zijn zorgwekkend: 6 op de 10 Nederlanders heeft namelijk financiële zorgen. We vertellen je er alles over.

Van financieel gezond tot financieel ongezond

Voor het onderzoek werden 5000 Nederlandse huishoudens aan een financiële test onderworpen. Aan de hand van de resultaten werden ze vervolgens ingedeeld in vier categorieën: financieel gezond (21%), financieel toereikend (19%), financieel kwetsbaar (30%) en financieel ongezond (30%). In 2021 was de eerste groep, financieel gezond, nog de grootste met 27%. Nu is het aantal financieel gezonde huishoudens flink gedaald, terwijl de kwetsbare en ongezonde groepen zijn toegenomen. In totaal gaat het dus om 60% van de huishoudens die financieel in de problemen zitten.

Alle huishoudens werden gevraagd naar de volgende topics: Inkomen, Uitgaven, Sparen, Lenen en Planning, en de balans daartussen. Ook hun kennis van financiële zaken en hun algehele financiële houding werd meegenomen. Voor elk onderdeel kregen zij punten, waarna hun financiële gezondheid een score van 1 tot 100 kreeg. De huishoudens met de hoogste score (77 tot 100 punten) belanden in de categorie financieel gezond, daaronder volgden huishoudens met een score van 66 tot 67 in de categorie financieel toereikend.

Financieel kwetsbaar en financieel ongezond

Maar het zijn vooral de laagste twee categorieën die zorgwekkend zijn. De huishoudens die tot financieel kwetsbaar werden bestempeld kregen 51 tot 65 punten, de financieel ongezonde huishoudens kregen slechts 1 tot 50 punten. Bij de kwetsbare groep kun je denken aan huishoudens die een deel van de rekeningen niet meer kunnen betalen maar bijvoorbeeld wel nog een spaarpotje hebben, bij ongezonde financiële groepen stapelen de rekeningen zich op en wordt het steeds lastiger om te voorzien in dagelijkse levensbehoeften.

Overige cijfers

Hoewel het percentage van 60% het schokkendste resultaat uit het onderzoek is, kwamen Deloitte en Nibud tot nog meer ontdekkingen. Zo blijkt uit het onderzoek dat jongeren onder de 35 jaar de grootste moeite hebben met financieel rondkomen en kan slechts 54% van de Nederlanders alle rekeningen zonder moeite betalen. Ook het verschil tussen mannen en vrouwen is opvallend: van de vrouwen valt maar liefst 65% in de categorie kwetsbaar of financieel ongezond, terwijl dit bij mannen slechts 55% is. En dan is er nog de onzekerheid onder huiseigenaren. In 2021 was 66% zeker dat het afbetalen van de hypotheek zou lukken, in 2022 was dit nog maar 44%.

Het zijn zorgwekkende cijfers die om werk aan de winkel vragen. Zelf stappen zetten naar gezondere financiën? Het herkennen van je financiële valkuilen is een mooie eerste stap, maar ook met deze tips houd je geld over aan het einde van de maand.

Bron: Deloitte & Nibud