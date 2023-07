Niet alles wordt duurder: déze producten zijn in prijs gedaald

Voor sommige voedingsmiddelen betaal je zelfs minder.

In prijs gedaald

Volgens een analyse van NU.nl zijn de prijzen van melk, boter en eieren een stuk goedkoper geworden, vergeleken met januari. Zo betaalde je begin 2023 nog € 2,59 voor een merkloze variant roomboter van 250 gram, terwijl de prijs daarvan nu op € 2,25 ligt. Dat scheelt toch vijftien procent.

Zuivelproducten

De reden van deze daling? De kosten van veevoer en energie voor boeren dalen weer en dat zie je automatisch terug in de prijzen. Hetzelfde geldt voor de prijzen van zuivel. In 2022 waren zuivelproducten op het hoogste punt met maar liefst 28 procent gestegen, bleek uit cijfers van het CBS. Nu dalen de kosten voor de boeren, dus dalen uiteindelijk ook de prijzen in de supermarkt.

Eitje erbij?

Voor een liter halfvolle melk betaalde je begin dit jaar nog meer dan een euro, maar inmiddels zit-ie daar weer onder. Bij de grote supermarkten ben je voor melk algauw vijftien procent goedkoper uit dan begin 2023. Dat geldt overigens voor het hele zuivelschap. De prijs voor eieren steeg de afgelopen jaren het hardst, maar gelukkig daalt deze inmiddels weer flink. In het voorjaar was je (op het hoogtepunt) nog € 2,80 kwijt voor zes scharreleieren. Nu scheelt dat meer dan een euro, omdat de prijs met zo’n dertig procent daalde.

Seizoensproducten

Tot slot zijn groenten tientallen procenten goedkoper. Dat heeft uiteraard vooral te maken met het seizoen, want in de zomer zijn de komkommers, broccoli’s, aubergines altijd goedkoper. Die prijsverlaging geldt overigens ook voor appels en peren, want die komen eveneens van Nederlandse boeren en zijn daardoor een stuk goedkoper.

Prijsstijgingen

Helaas blijven de prijzen van brood, thee, chocolade en snoep stijgen. Dat komt doordat suiker en fructosestroop steeds duurder worden. Op dit moment hebben de suikerprijzen een recordhoogte. Verder betaal je je tegenwoordig scheel aan uien. Een netje gele uien van één kilo is de laatste maanden bijna in prijs verdubbeld. Voorheen was je ‘slechts’ € 1,19 kwijt, tegenwoordig moet je al € 2,30 neerleggen. Dit grote prijsverschil komt doordat er over de hele wereld een tekort is aan uien. Door de tegenvallende oogsten is de prijs bijna zes (!) keer zo hoog als een jaar geleden.

Kortom: de gezonde producten zijn (op de uien na) gelukkig in prijs gezakt, terwijl de prijzen van ongezonde voedingsmiddelen, zoals snoep en chocolade, blijven stijgen. Misschien is dat zo slecht nog niet, zo kom je in elk geval minder in de verleiding… Doe er je voordeel mee!

Goedkoopste supermarkt

Vergeet niet dat de prijzen per supermarkt kunnen verschillen. Maar waar haal je de meeste boodschappen voor het minste geld? Consumentenprogramma Kassa houdt al jaren de supermarktprijzen nauwlettend in de gaten en kwam in maart 2023 tot de conclusie dat de prijzen per supermarkt enorm verschillen. Dít zijn de goedkoopste én duurste supermarkten. Het antwoord is op z’n zachtst gezegd verrassend.

Het kan weleens voorkomen dat je onverwacht hard op de rem moet trappen. En dan vliegen je boodschappen al snel door de auto. Met deze handige tassenhouder (die je vaak al bij je hebt) heb je hiervan nooit meer last:

Bron: NU.nl,