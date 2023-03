Nieuw op Libelle TV: Budgettips van Danie

Wie is Danie?

Danie is gecertificeerd budgetcoach. Op dagelijkse basis helpt ze mensen bij hun financiële transformatie. “Van jongs af aan heb ik verschillende financiële situaties meegemaakt die niet altijd even makkelijk waren. Mede hierdoor had ik bepaalde overtuigingen over geld en merkte ook dat ik krampachtig met geld omging.” Met vallen en opstaan heeft ze slimme lessen geleerd en die deelt ze graag met jou!