Nieuwe zorgverzekering afsluiten? Met deze tips bespaar je een hoop geld

Finance blogger en financieel coach Sabine Samsom van Financequeen.nl heeft haar beste tips voor ons op een rijtje gezet.

1. Verzeker je niet tegen álles

Sabine: “Wees kritisch op het aantal dekkingen dat je afsluit. Veel Nederlanders hebben een aanvullende dekkingen als een soort abonnement. Maar vaak is het goedkoper om wat losse sessies bij de fysio af te rekenen dan je er jaar in jaar uit voor te verzekeren. Denk dus vooraf goed na welke zorg je verwacht nodig te hebben en of je met een aanvullende verzekering wel écht goedkoper uit bent.”

2. Verhoog je eigen risico

“Als je voldoende geld achter de hand hebt: verhoog het eigen risico van de verplichte € 385,- naar de maximale € 885,-. Daarmee kun je € 240,- per jaar besparen. Als je veel kosten maakt betaal je € 500,- meer aan je eigen risico, maar je hebt al € 240,- bespaard. Dit doe je natuurlijk niet als je verwacht veel zorg nodig te hebben. Maar het type ‘ik heb zelden tot nooit iets’ kan dit risico prima nemen. Je kunt een jaar pech hebben, maar dat maak je dan vaak in andere jaren ruimschoots goed. Maar nogmaals: je moet dit natuurlijk wel kunnen betalen.”

3. Betaal een jaar vooruit

“Betaal je zorgverzekering voor een jaar vooruit, als je dit kunt. Vaak krijg je 1% korting op je premie. Als je dit voor 1 januari doet kan dit gunstig uitpakken voor de vermogensbelasting of voor toeslagen waarvan de peildatum 1 januari is.”

4. Vergelijken maar

“Vergelijk verschillende verzekeraars. Met alleen een basisverzekering met een eigen risico van € 385,- verschilt de premie € 33,55 per maand tussen de duurste en de goedkoopste verzekeraar.”

5. Sluit de polis niet samen met je partner af

“Tenzij je exact dezelfde zorgbehoefte hebt. Anders betaal je beiden voor alle dekkingen, terwijl je er ieder maar een deel van nodig hebt.”

6. Verzeker je kinderen slim

“Verzeker de kinderen bij de best verzekerde ouder. Veel zorg voor kinderen wordt standaard vergoed. Aanvullende zorg is van toepassing bij een beugel of een bril bijvoorbeeld.”

7. Beperkte keuze is goedkoper

“Kies voor een verzekeraar die niet met alle zorgverleners een contract heeft. Dat is namelijk heel duur. Hoe minder contracten een zorgverzekeraar met een -verlener heeft afgesloten, hoe goedkoper de polis. Hierdoor is jouw keuze beperkt, maar dat hoeft niet altijd erg te zijn. Zo zijn er verzekeraars die wel met alle ziekenhuizen een contract hebben, maar niet met alle diëtisten of fysiotherapeuten. Als je daar toch (zelden of) nooit gebruik van maakt, is dat dus niet zo erg.”

8. Maak nog slim gebruik van je zorgverzekering van dit jaar

“Wil je volgend jaar een minder uitgebreide zorgverzekering afsluiten om geld te besparen? Dan is het slim om nu nog optimaal gebruik te maken van je huidige verzekering. Lees hier hoe je dat doet.”

