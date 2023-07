Oeps! Weet je wel hoeveel water je per dag verbruikt?

Meer dan je denkt! En dat is best een kwalijke zaak.

Hoeveel water verbruik je per dag?

We gebruiken in Nederland gemiddeld 128,1 liter drinkwater per persoon per dag. Zo blijkt uit cijfers van 2021 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is meer dan de vijftig liter die je volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nodig hebt om comfortabel te leven.

Jaarrekening

Om jouw eigen verbruik te checken, kun je natuurlijk even naar de jaarrekening van Waternet kijken. Deel het verbruikte water door 365 dagen én het aantal personen in je huishouden. Is het meer of minder dan 128,1 liter per dag? Zo weet je of je een big spender bent of niet. 1m³ is trouwens 1000 liter.

Waar gebruiken we drinkwater voor?

Het meeste water wordt thuis gebruikt voor douchen en het doorspoelen van het toilet. Dat doen we allemaal met drinkwater, terwijl we slechts 2% voor consumptie gebruiken. Bizar eigenlijk, nietwaar? Verder ziet het lijstje er als volgt uit:

36,1% voor douchen - 46,2 liter

23,6% voor toilet doorspoelen - 30,2 liter

13,2% voor kleding wassen in de wasmachine - 16,9 liter

6,8% voor de wastafel - 8,7 liter

4,1% voor badderen - 5,2 liter

2,3% voor de vaatwasser - 2,9 liter

2,0% voor consumptie - 2,6 liter

0,8% voor afwassen met de hand - 1 liter

0,7% voor buitengebruik - 0,9 liter

10,4% voor overig - 13,5 liter

Zóveel water gaat er in een zwembad

Het gemiddelde per jaar aan buitengebruik van water lijkt niet veel. Maar dat komt omdat er per dag gerekend wordt en we in de winter weinig water verbruiken buiten.

Om het een beetje in perspectief te plaatsen: in een zwembadje van 200 x 300 x 75 centimeter moet maar liefst 4.500 (!) liter water. Je verbruikt dan meer dan je in een maand zou verbruiken om te drinken. Je kunt je wel voorstellen dat als iedereen op hetzelfde moment in de zomer het zwembad in de tuin vult, je al gauw te maken krijgt met een watertekort. Helemaal als het al een lange tijd niet heeft geregend.

Geld besparen

Het voelt misschien alsof water in Nederland bijna gratis is omdat het uit de kraan komt, maar dat is niet het geval. Gemiddeld betaal je € 1,21 per 1000 liter water. Dat betekent dat je met 128,1 liter water per persoon per dag op zo’n € 57 euro per jaar zit. Daar komt per huishouden nog zo’n € 70 bij aan administratie en vastrecht.

Bovendien zijn de kosten van warm water veel hoger. Een lekkere hete douchebeurt kan al gauw tussen de € 0,70 en € 0,90 kosten. Als je dat elke dag doet, zit je gemiddeld al op € 290 per persoon per jaar.

Tips om waterverspilling tegen te gaan

Het kan dus veel water én geld opleveren als je wat zuiniger aan doet. Met deze tips kun je je waterverbruik verminderen:

1. Korter (en kouder) douchen

Volgens Milieu Centraal is de gemiddelde douchetijd 9 minuten. Aangezien hier het meeste water voor wordt gebruikt, valt hier ook de meeste winst te behalen. Wanneer je vijf minuten doucht, bespaar je al bijna de helft. Dat scheelt al gauw 7000 liter water per persoon per jaar. Onze tip? Zet de douche lekker koud. Dat is heel gezond, zorgt ervoor dat je lekker opschiet, én je bespaart er veel geld mee.

Om water te besparen kun je ook de kraan zachter zetten of helemaal uit wanneer je shampoo in je haar aanbrengt of je benen scheert.

2. Waterbesparende douchekop en -kraan

Om nog meer water te besparen tijdens het douchen, kun je een waterbesparende douchekop kopen. Hiermee bespaar je tot wel 50% water per douchebeurt. Kleine investering, groot resultaat.

3. Zet een emmer in de douche

In het buitenland zie je het regelmatig, maar in Nederland is het nog geen ding. Daar mag wat ons betreft verandering in komend. Helemaal als je in de badkamer een wc hebt. Tijdens het douchen verbruik je zoals gezegd behoorlijk veel drinkwater. Hetzelfde geldt voor het doorspoelen van de wc. Waarom deze twee niet combineren? Door een emmer in de douche te zetten, loopt-ie vol tijdens het douchen. Die emmer kun je vervolgens gebruiken als je een keer naar de wc moet. Dat scheelt op jaarbasis honderden liters.

4. Druk op de kleine knop bij het doorspoelen

Wil je toch gewoon doorspoelen, druk dan op de kleinste knop. Vaak heb je twee keuzes en bij de kleinste knop verbruik je het minste water.

5. Schaf een regenton aan

Vang regenwater op in een regenton, zodat je de tuin niet langer hoeft te sproeien met drinkwater. Het is een duurzame en kostenbesparende manier om je planten van voldoende water te voorzien. Bovendien bevat regen meer voedingsstoffen voor de natuur, dus dat is mooi meegenomen.

6. Gebruik geen hogedrukreiniger

Gebruik liever een emmer en spons om de buitenmeubels schoon te maken. Dit scheelt een hoop water: gemiddeld 10 versus 200(!) liter.

Kun je nog meer tips gebruiken? Met déze 20 tips kun je zelf een steentje bijdragen aan een beter klimaat door je waterverbruik thuis te verminderen.

Dé water-challenge

Volgens vaatwasmerk Finish en de organisatie Join for water verspillen Nederlanders bijna 80 liter drinkwater per dag. Daarom komen zij nu met een challenge om water te besparen.

Een maand lang worden de deelnemers gevraagd thuis en op het werk elke week een aantal dagelijkse uitdagingen aan te gaan, zoals een dag vegetarisch eten, niet langer dan vier minuten douchen of een dag geen koffiedrinken. Wil je meedoen of meer weten over de challenge? Neem een kijkje op de website van Finish.

In de zomer elke dag je tuin sproeien? Dat is zonde van het drinkwater. Boer Tom heeft ook een goede tip op dit gebied. Handig, duurzaam, geldbesparend en het gaat ook nog eens onkruid tegen:

Bron: CBS, Vewin, Waternet, Made Blue Foundation, Milieu Centraal