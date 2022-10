Onderzocht: Nederlanders douchen nog maar zóveel minuten per dag om geld te besparen

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het blad Binnenlands Bestuur. Het onderzoek werd voor het laatst in 2020 uitgevoerd.

Korter douchen

Eerst even over dat douchen: in 2020 deden we dat nog gemiddeld 7,1 minuten per dag. Nu doen we dat nog maar 6,6 minuten per dag. Autorijden deden we in 2020 gemiddeld nog 12.300 kilometer per jaar. Volgens het onderzoek zal dat dit jaar zo’n 2000 kilometer minder zijn.

Tweedehands kleding en vlees

We zijn ook meer tweedehandskleding gaan kopen. In 2020 was nog maar 9% te porren voor een tweedehandsje, nu is dat al 14%. Ook eten we minder vlees, al weten de onderzoekers niet of besparen hiervoor de reden is of misschien iets anders, zoals klimaatverandering. In 2020 at 49% nog iedere dag vlees, nu is dat 44%.

Redenen

Over die beweegredenen blijkt uit onderzoek dat ouderen vaker zuinig aan doen uit financiële overwegingen. Bij jongeren tot 34 jaar is duurzaamheid vaak een belangrijke reden. Een kwart van de Nederlanders heeft aangegeven dat de stijging van de energieprijzen ervoor heeft gezorgd dat ze moeilijk rondkomen.

Bron: AD