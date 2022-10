Oven, airfryer of frituurpan: wat is de voordeligste optie?

De frituurpan is nog steeds een populaire manier om frietjes te bereiden, maar tegenwoordig zie je steeds vaker de airfryer opduiken. Deze zijn geliefd omdat je maar een heel klein beetje olie (die ook al zo duur is) nodig hebt. Maar is het ook een zuinig apparaat? En patat bakken in de oven, is dat duurder of goedkoper?

Het verschil tussen de airfryer, oven en frituurpan

Laten we eerst de verschillen in bereiden op een rij zetten. In een traditionele frituurpan bak je friet in olie of frituurvet, zodat ze lekker knapperig worden. Maar vette frietjes zijn natuurlijk ongezond. Met een airfryer frituur je met hete lucht en een heel klein beetje olie, net als je in een heteluchtoven doet. Daardoor is het een iets gezondere manier van snacks bakken. Het scheelt wat calorieën, al blijft een kroket een kroket natuurlijk. In een airfryer kun je trouwens veel meer bakken dan alleen friet en snacks. Inspiratie nodig? Hier vind je elf gerechten uit de airfryer.

De berekeningen hieronder zijn gemaakt op basis van het prijsplafond die het kabinet in begin oktober bekend heeft gemaakt: € 1,45 per m3 gas en € 0,40 per KWh.

De airfryer

Aanschafkosten

De aanschafkosten van een airfryer gaan al gauw richting de € 80, met uitschieters van € 350.

Verbruik

Je kunt de airfryers onderverdelen in twee categorieën: de gewone en de XL-variant. Het gewone exemplaar heeft een gemiddeld vermogen van circa 1350 watt (1,35 KWh). Bij het grotere model, de Airfryer XL, is dat ongeveer 1900 watt (1,9 KWh).

Stel, je gebruikt de normale airfryer drie keer per week een half uur, dan kost dat je zo’n € 42,12 per jaar. Het hogere stroomverbruik van de Airfryer XL maakt dat je bij hetzelfde gebruik ongeveer € 59,28 euro betaalt.

Bereiding

Hoelang de bereiding duurt, verschilt natuurlijk per gerecht. Ook ligt dit aan de leeftijd van je airfryer: de oudere varianten moeten nog voorverwarmd worden en de nieuwere niet. In een nieuwe airfryer bak je frietjes in twaalf tot vijftien minuten op 200 graden mooi krokant.

Aanschaf : € 80 - € 350

Verbruik : € 42,12 - € 59,28 per jaar

Bereidingstijd: 12 - 15 minuten

De oven

Aanschafkosten

De gemiddelde aanschafkosten van een oven liggen erg hoog, vergeleken bij de frituurpan en de airfryer. Je koopt er een voor tussen de € 500 en € 3.500. Je kunt ook kiezen voor een combimagnetron, die zijn vaak iets goedkoper dan ovens. Reken op zo’n € 280.

Verbruik

Het vermogen van een oven varieert tussen 2.000 en 2.500 watt, dus we gaan uit van 2.225 watt (2,225 KWh). Stel, je gebruikt de oven drie keer per week een half uur, dan kom je uit op € 69,42 per jaar.

Bereiding

Voor het bereiden van patat in de oven heb je iets meer geduld nodig dan bij een airfryer. Je moet al snel rekenen op twintig minuten of meer op 220 graden.

Aanschaf : € 280 - € 3.500

Verbruik : € 69,42 per jaar

Bereidingstijd: 20 - 30 minuten

De frituurpan

Aanschafkosten

Een frituurpan is over het algemeen het goedkoopst om aan te schaffen. Zo heb je er al een in huis voor zo’n € 30 à € 40. Wil je een luxere variant? Dan ben je al snel meer dan € 100 kwijt.

Verbruik

Het gemiddelde vermogen van een frituurpan ligt rond de 2500 Watt (2,5 KWh). Dat betekent dat de frietpan het meeste stroom verbruikt van de drie. Wanneer je drie keer per week een half uur aan het frituren bent, kost dit je jaarlijks € 78.

Bijkomende kosten

Vergeet niet dat je bij een frituurpan regelmatig nieuw frituurvet moet kopen, dat zijn bijkomende kosten. Je hoort het vet na ongeveer tien keer frituren te verversen. Stel, je gebruikt ’m drie keer per week en dus zo’n 150 keer per jaar. Dan moet je de olie vijftien keer vervangen. Een fles van drie liter kost een tientje. Voor een normale frietpan ben je dan dus al € 150 extra kwijt per jaar.

Bereiding

Om friet en snacks in de frituurpan te bereiden, ben je drie tot vijf minuten bezig op 175 graden.

Aanschaf : € 30 - € 100

Verbruik : €78 per jaar

Bijkomende kosten : € 150 per jaar

Bereidingstijd: 3 - 5 minuten

Conclusie

De winnaar

Het is niet heel moeilijk om een conclusie te trekken. De airfryer komt duidelijk als winnaar uit de bus. Het eten dat je hierin klaarmaakt is minder slecht dan uit de frituur, aangezien je weinig olie of vet nodig hebt. Ten tweede zijn de gebruikskosten bij de airfryer het laagst én is het apparaat snel opgewarmd. Ook is de bereidingstijd relatief kort, waardoor je snel van de frietjes kunt genieten. Helaas liggen de aanschafkosten van de airfryer iets hoger dan bij een frituurpan, maar die haal je er vast en zeker snel uit. Je kunt in een airfryer namelijk, naast frietjes en snacks, ook aardappeltjes, toetjes of gebak bereiden.

Tweede en derde plaats

Op de tweede plaats staat qua kosten de frituurpan. Dat komt voornamelijk door de hoge aanschafkosten van de oven. Als je die niet meerekent, kun je beter voor de oven dan de frituurpan gaan. De oven verbruikt minder stroom dan de frituurpan en het eten dat je erin bereid is iets minder slecht aangezien je weinig olie nodig hebt. Wel duurt de bereidingstijd iets langer, maar dat heb je er vast wel voor over. Toch? Smakelijk!

Bron: Express, Coolblue, BNNVARA