Pink tax alert! Waarom je als vrouw nóóit deze (menstruatie)pijnstiller moet kopen

In zijn rubriek Fons vraagt zich af schrijft hij over Aleve Feminax. Deze pijnstiller zou speciaal ontwikkeld zijn om de oorzaak van menstruatiepijn aan te pakken. Bij de Etos en Kruidvat betaal je € 4,49 voor 12 pillen. Volgens Fons bestaat Aleve Feminax uit niets meer dan het ingrediënt naproxennatrium. Dit is ontwikkeld tegen reumatische gewrichtsklachten en heeft een pijnstillende werking, is koorts verlagend en behoort tot de groep niet-steroïde ontstekingsremmers.

wat is Aleve Feminax?

Naproxennatrium is dus eigenlijk multi-inzetbaar bij verschillende pijntjes en juist dáár maakt de fabrikant gretig gebruik van. Want waar je € 4,49 betaalt voor Aleve Feminax, kost een huismerkvariant met precies hetzelfde ingrediënt € 1,59. Het verschil? Op de verpakking van het huismerk staat niet specifiek dat het tegen menstruatiepijn is, maar ‘tegen spierpijn, spit- en reumatische pijn’. Kortom: als vrouw betaal je dus drie euro meer voor exact dezelfde pijnstiller.

Misleidende marketing

Volgens Adam Cohen, emeritus hoogleraar klinische farmacologie, is hier sprake van misleidende marketing. “Een man met een kater kan ook Aleve Feminax slikken. Het medicijn helpt net zo goed daartegen als tegen menstruatiepijn”, zo legt hij uit. Daarnaast zijn de potentiële bijwerkingen van het middel volgens hem ook hetzelfde bij vrouwen en mannen. “Het medicijn maakt geen onderscheid tussen geslachten. Aleve past een marketingtruc toe die vrouwen meer laat betalen voor dezelfde stof.”

Wat is pink tax?

Kortom: er is hier overduidelijk sprake van pink tax. Pink tax duidt het prijsverschil aan dat verkopers rekenen op basis van gender. Producten die voor vrouwen ontworpen zijn, worden vrijwel altijd voor een hogere prijs verkocht dan precies hetzelfde product dat voor mannen ontworpen is. Zo betaalt een vrouw gemiddeld zo’n tien tot dertig procent meer voor hetzelfde product als een man. Hartstikke oneerlijk en volgens de Europese wetgeving mogen deze prijsverschillen officieel ook niet. Maar het gebeurt wel.

Bron: Het Parool