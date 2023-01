Prijzen stegen de pan uit in 2022: inflatie in 50 jaar niet zo hoog Beeld Getty Images

Prijzen stegen de pan uit in 2022: déze boodschappen werden bijna 30% duurder

What a time to be alive! 2022 was het jaar waarin we terugvochten tegen de pandemie, er een oorlog uitbrak en we daar (letterlijk!) een flinke prijs voor moesten betalen. Vorig jaar stegen de prijzen gemiddeld namelijk met 10 procent! De inflatie was daarmee het hoogst sinds 1975.