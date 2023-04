Spaar jij koopzegels? Check dan dít even

Er zijn verschillende supermarkten waar je koopzegels kunt sparen. Bijvoorbeeld bij Albert Heijn, Plus en Jumbo. Bij die laatste supermarkt gaat er echter een en ander veranderen.

Einde van spaarzegels

Jumbo stopt namelijk met de zegels. Nou ja, niet schrikken. Met de fysieke zegels stoppen ze. Je kunt binnenkort dus niet meer likken en plakken. Maar je kunt wel gewoon online blijven sparen.

Volgens de supermarkt is online zegels sparen duurzamer dan fysieke spaarboekjes. Daarnaast scheelt het de winkelketen ook een hoop gedoe. Er werden namelijk af en toe vervalste zegels ingeleverd.

Tot wanneer Jumbo-zegels inleveren?

Heb je nog spaarboekjes met Jumbo-zegels in huis? Dan heb je nog tot 2028 om ze in te leveren. Dat duurt gelukkig nog even. Al zou het zonde zijn als je het vergat natuurlijk, dus zet het voor de zekerheid alvast in je (digitale?) agenda.

Bij andere supermarkten gaat het sparen veelal ook al digitaal. Alleen bij Coop werkt het systeem nog met uitsluitend fysieke zegeltjes. Bij Plus kun je kiezen.

Welke koopzegels leveren het meeste op?

Koopzegels zijn vaak een slimme investering. Het meeste waar voor je geld krijg je bij Plus. Daar is elke euro die je spaart namelijk € 1,50 waard. Het werkt zo: bij elke euro aan boodschappen koop je voor 2 cent een Pluspunt. Met 200 pluspunten is je spaarkaart vol. Dan heb je € 4 uitgegeven en krijg je € 6 terug. Zo heb je supersnel € 2 verdiend.

Bij andere supermarkten werkt het ongeveer hetzelfde. Alleen krijg je daar iets minder voor een vol boekje. Bij iedere euro die je bij Jumbo besteedt, kun je 1 zegel kopen voor 10 cent. Met 25 zegels is het boekje vol en dan krijg je van Jumbo 10 cent extra. Een volle kaart heeft dus een waarde van € 2,60 en je hebt dan € 2,50 gespaard.

Doe je vaak boodschappen bij Albert Heijn? Dan loont het om AH Premium te nemen. Dit is een abonnement en daar moet je voor betalen. Je betaalt € 12 per jaar. Dat lijkt misschien een onnodige uitgave, maar als je regelmatig bij Albert Heijn koopt, heb je het zo terugverdiend. Je kunt dan namelijk twee keer zoveel koopzegels sparen. Bij elke euro die je uitgeeft, kun je dan 2 zegels kopen, samen voor 20 cent. Verder krijg je met AH Premium korting op biologische producten en op tickets voor uitjes.

Bron: Nos.nl