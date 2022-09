Sparen: zo hou je het langer vol dan een paar weken

Tip 1: Maak het leuk

Als iets als een straf voelt, hou je het niet vol. Dus probeer sparen leuk te maken. Dit kun je doen door een spaarvorm te kiezen die je enthousiast maakt. Haal bijvoorbeeld een blok bingokaarten bij de winkel en spreek met jezelf af dat je elke week één getal van de bingokaart neemt en dit bedrag op je spaarrekening zet.

Tip 2: Doe het samen

Bijna alles is leuker wanneer je het samen doet. Dat geldt ook voor sparen. Dus maak een vriend of vriendin, zus of buurvrouw enthousiast om ook mee te doen. Hou elkaar op de hoogte van je voortgang en trek samen op.

Tip 3: Verzin een concreet doel

Wanneer je voor iets spaart wat je heel graag wilt doen, bereiken of kopen, blijf je beter gemotiveerd tijdens het sparen. Hang in huis een foto op van wat je met je spaargeld wilt doen, bijvoorbeeld het land waar je op vakantie wilt, of van de fiets die je wilt kopen. Zo onthoud je waar je het voor doet en blijft je motivatie hoog.

Tip 4: Spaar automatisch

Uit onderzoek blijkt steeds maar weer: we sparen meer en langer wanneer het vanzelf gaat. Stel dus een automatische overboeking in naar je spaarrekening op de dag nadat je salaris binnenkomt. Zo heb je er geen omkijken naar, kost het geen moeite, en is de kans dus groter dat je een flink bedrag bij elkaar spaart.

Tip 5: Wat is reëel?

Zorg dat je realistisch bent in hoeveel en hoe snel je wilt sparen. Is je doel 1.000 euro sparen binnen een half jaar, maar heb je daar financieel eigenlijk niet genoeg ruimte voor? Dan raak je natuurlijk gefrustreerd. Zorg eerst dat je weet hoeveel geld je kunt overhouden elke maand. Een simpele manier om dat te ontdekken is je inkomsten en uitgaven op een rij zetten. Hou ook elke maand rekening met wat onverwachte kosten. Wat er onder de streep overblijft, kun je sparen.

Tip 6: Spaar je meevallers (deels)

Krijg je aan het einde van het jaar geld terug van je energieleverancier? Wordt je dertiende maand gestort? Door een deel van dit soort financiële meevallers te sparen, maak je een sprint richting je doelen. Wanneer je snel vooruitgang boekt, laait het enthousiasme over sparen weer even helemaal op. En dat geeft je een motivatie-boost waarmee je weer even vooruit kunt.

Tip 7: Wees niet te streng voor jezelf

Sparen kan hartstikke leuk zijn. Vanuit enthousiasme kun je daardoor ook te streng voor jezelf worden omdat je je doel graag snel wilt bereiken. Dat heeft uiteindelijk een averechts effect. Door jezelf alles te ontzeggen wat geld kost en je fijn en leuk vindt, krijg je een hekel aan sparen. Daardoor haak je uiteindelijk juist sneller af. Dus: vooral niet doen. Ook kleine(re) stapjes brengen je naar de finish.