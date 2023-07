Sportclub, fiets of boodschappen te duur? 4x hulptroepen voor als je krap bij kas zit

Een derde van de Nederlandse huishoudens zit krap bij kas, concludeerde het Nibud onlangs. Dat is even schrikken, zeker als je bedenkt dat alles alleen maar duurder wordt. Als de bodem van je portemonnee chronisch zichtbaar is, dan zijn er verschillende hulporganisaties die helpen bij belangrijke uitgaven als boodschappen, schoolspullen en sportclubs.

Boodschappen

Voor wie de kosten van een krat boodschappen boven het hoofd stijgen, zijn er verschillende vormen van voedselhulp in Nederland. Je kunt terecht bij de Voedselbank, mits je inkomen onder het normbedrag valt. Wie daar buiten valt, kan aankloppen bij het Rode Kruis voor een boodschappenkaart.

Belangrijke spullen voor kinderen (zoals schoolspullen, sportclubs en een fiets)

De Stichting Leergeld helpt bij belangrijke uitgaven als schoolspullen, zwemles, een laptop of een fiets. Deze stichting, maar ook het Armoedefonds, hebben een schoolspullenpas, waarmee kinderen zelf schoolspullen kunnen kopen. Daarnaast hebben bijna alle gemeenten laptopregelingen voor kinderen en jongeren. Voor toegang tot sport- en cultuurclubs kun je aankloppen bij Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Mocht je bij deze instanties tussen wal en schip vallen, dan is er nog het vangnet Kinderhulp. Hier kunnen mensen die professioneel betrokken zijn bij een gezin, zoals maatschappelijk werk of de gemeente, een aanvraag doen voor steun. De precieze hoogte van het inkomen staat daarbij niet voorop.

Sport en cultuur

Ook als volwassene kun je toegang tot sport en cultuur aanvragen. Daarvoor is het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Met de gemeentechecker kun je zien of jouw gemeente is aangesloten. Vervolgens neem je contact op met een tussenpersoon, bijvoorbeeld een buurtsportcoach, cultuurcoach, maatschappelijk werker, schuldhulpverlener of het sociaal wijkteam. Zij kunnen een aanvraag voor je doen.

Verjaardagscadeaus

Wie geen geld heeft voor een verjaardagsfeestje thuis en op school, kan bij Stichting Jarige Job een verjaardagsbox aanvragen. Die bevat alles voor een feestelijke dag, van slingers tot schooltraktaties.

Bron: Rodekruis.nl