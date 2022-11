Temperatuur van je cv-ketel verlagen? Let op dít risico

Een van die risico’s is legionella. Als je de watertemperatuur in je ketel te laag zet, kan er legionella in de warmwaterleidingen komen, waarschuwt Eneco. En daar kun je behoorlijk ziek van worden.

Temperatuur cv-ketel

Hoe lager de temperatuur in de ketel, hoe minder gas of elektriciteit er nodig is. Dat zorgt voor een lagere rekening. Cv-ketels staan vaak ingesteld op 80 of 90 graden. Een geruststelling: dat is echt niet nodig. Als jouw ketel op 80 of 90 graden staat, kun je de temperatuur veilig een heel stuk naar beneden brengen. Maar zet ‘m niet té laag.

Legionella

Een te lage temperatuur vergroot namelijk het risico van een legionellabesmetting. Deze bacterie heeft een optimale groeitemperatuur tussen de 25 en 55 graden Celsius. Bij een temperatuur boven de 55 graden is het te warm voor de bacterie en sterft-ie af. De boodschap is dus: zet je cv-ketel nooit lager dan 55 graden.

Symptomen

Wanneer de bacterie in je leidingen zit, kun je legionellakiemen inademen, bijvoorbeeld tijdens het douchen. Als je besmet bent, kunnen er binnen enkele dagen griepklachten ontstaan. Dit kan overgaan in een ernstige longontsteking en in uitzonderlijke gevallen kun je daaraan sterven. Vooral oudere mensen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen bij legionella gevaar.

Temperatuur te laag ingesteld?

Heb je de temperatuur een tijdlang te laag ingesteld? Bijvoorbeeld omdat je geld wilde besparen of vanwege vakantie? Dan is het verstandig om eerst 15 minuten heet water uit je kraan te laten stromen, tipt Eneco. Zo verwijder je eventueel ontstane legionella.

Een auto is fijn, maar ook best prijzig. Gezinsvlogger Doortje deelt in deze vlog een paar slimme tips om wat euro’s te besparen:

Bron: Eneco, Livios