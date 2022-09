Thuiswerken of naar kantoor, wat is goedkoper?

Wat kost dat?

The Guardian opperde eerder deze maand dat de energiecrisis deze hybride manier van werken wel eens om zeep zou kunnen helpen. Vanuit huis werken scheelt in reistijd en -kosten maar daar staat tegenover dat je thuis de verwarming aanzet, meer stroom verbruikt dan als je er niet bent en je kopjes koffie zelf zet. Het Nibud berekende in maart voor het laatst wat een dag thuiswerken kost, dat was toen € 3,05. Terwijl de vergoeding vaak maar zo’n € 2 per dag bedraagt. Het Nibud vindt dan ook dat de vergoeding zou moeten meestijgen met de daadwerkelijke kosten. Business Insider maakte eind augustus een nieuwe berekening, zij stellen dat die kosten van thuiswerken nu rond de € 4 per dag liggen.

Energieverbruik

Het is best lastig om te berekenen wat je precies bespaart, maar we kunnen het stroomverbruik en gasverbruik onder de loep nemen. Een laptop opladen kost je zo’n € 0,08 per dag, een telefoon nog minder, namelijk € 0,01. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde laptop: hoe nieuwer, des te minder deze verbruikt. Voor die paar cent hoef je dus niet zozeer terug naar kantoor.

Voor het gasverbruik kan het wél lonend zijn. Hoe zit dat nou precies? Gemiddeld ligt het gasverbruik op € 12,58 per dag. Dit hele bedrag spaar je natuurlijk niet uit als je naar je werk gaat. Je neemt namelijk vast nog wel een warme douche, kookt een warme maaltijd en zet de verwarming aan als je uit je werk komt. Business Insider liet er een uitgebreide berekening op los en stelt dat je € 3,77 per dag zou kunnen besparen als je naar je werk gaat.

Reiskosten

Wie weer vaker naar het werk gaat, zit natuurlijk met hogere reiskosten dan de thuisblijvers. Hoe ver woon je van je werk af, ga je met de auto of het openbaar vervoer - verschillende factoren spelen mee. Als we uitgaan van het gemiddelde, dan reist de werkende Nederlander 36 kilometer per dag, met een vergoeding van € 0,19 per kilometer komt dat neer op € 6,84 per dag. Met de benzinekosten kom je daarmee op dit moment wel uit, maar dan rekenen we de onderhouds- en afschrijvingskosten van de auto niet mee.

Bespaar híerop

Trek de € 2 thuiswerkvergoeding die je per dag krijgt af van het gasverbruik (€ 3,77) dan er blijft onderaan de streep € 1,77 staan. Dat zou je kunnen besparen op je gasrekening als je op kantoor zit in plaats van thuis. Als je veel vanuit huis werkt, kan dit wel wat schelen. Maar anders kun je wellicht beter andere besparingstips opvolgen die meer lonen. Zet bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager, je cv-ketel op de eco-stand of laat de kachel helemaal uit en gebruik een elektrische deken.

