Tip voor alle automobilisten: ga vandaag nog snel even tanken

Automobilisten opgelet: rijd op de laatste dag van juni nog gauw even langs de benzinepomp om de tank vol te gooien. Dat kan toch flink wat euro’s schelen.

17 cent duurder per liter

Het kabinet had in april 2022 de accijns verlaagd om de stijging van de energieprijzen (een klein beetje) te compenseren. Nu draait Den Haag de tijdelijke accijnsverlaging in twee stappen terug. Op zaterdag 1 juli wordt een liter benzine 17 cent duurder en een liter diesel bijna 12 cent.

Veel huishoudens voelen de verhoogde brandstofprijzen aan de pomp direct in hun portemonnee. Het verschil is toch al snel 5 à 10 euro per tankbeurt. Naar verwachting gaat de accijns aan het einde van dit jaar nog verder omhoog.

Tanken maar

Het kan nooit kwaad om nog nét voor de verhoging je tank vol te gooien, maar let wel op; deze verhoging geldt voor heel Nederland, dus grote kans dat je even in de rij moet staan bij de benzinepomp.

Langs de ooster- en zuiderburen

Woon je in de buurt van de grens met Duitsland of België? Dan heb je (voorlopig) geluk. In die landen liggen de benzineprijzen een stuk lager dan in Nederland. Volgens de ANWB is de actuele prijs voor Euro 95 in België € 1,682 en in Duitsland € 1,779. Terwijl in Nederland de literprijs al richting de € 2 gaat.

Wellicht kun je er gelijk een uitje van maken? Ga in België bijvoorbeeld een dagje naar Brugge, Antwerpen of Gent. Of slaap een nachtje in Duitsland, in Münster, Düsseldorf of Keulen. Dan ben je alleen wel ‘iets’ meer kwijt dan die tien euro winst. Dat wel.

Bron: Rijksoverheid, ANWB, NU.nl