Vergeet Excel: 5 makkelijke apps om je financiën bij te houden

Bijhouden waar je geld heengaat is dé manier om je financiën de baas te zijn. Want wie niet weet hoeveel erin en eruit gaat, weet ook niet hoe er altijd een stukje maand aan het einde van haar salaris overblijft. Waar grip op je financiën vroeger nog ingewikkelde Excel-lijstjes maken betekende, kun je tegenwoordig een simpele app ervoor downloaden. Libelles favorieten? Die vind je hieronder.

Grip

Grip krijgen op je uitgaven: we noemden het al. De naam van deze app is dan ook niet geheel verrassend, de geweldige functie ervan is dat wel. De app is dan wel van ABN AMRO, je kunt ‘m gebruiken met elke bank. Grip laat je precies zien waar jouw geld naartoe gaat, en verdeelt je uitgaven eenvoudig in categorieën. Bovendien stel je handmatig een budget in voor de categorie waar je iets minder aan uit zou willen geven. Handig!

MijnGeldzaken Huishoudboekje

Dezelfde functies als Grip, maar dan in een ander jasje. Met MijnGeldzaken Huishoudboekje stel je ook budgetten in om onder je maandelijkse limiet te blijven. Maar deze app heeft nog een extra functie die handig van pas kan komen: de automatische teller laat dagelijks zien of je uitgaven van die dag in verhouding staan met je maandelijkse budget. Zo zie je in één oogopslag of je de komende dagen even rustig aan moet doen, of kunt genieten van een extra koffietje to go.

Spendee

Ook Spendee is een fijne app om je budget te beheren. De meeste functies van deze app zijn hetzelfde als de voorgaande opties, maar bij Splendee deel je ook je geldzaken met je partner of gezin. Handig voor koppels die samenwonen, maar wel een aparte rekening aanhouden. Voor deze functie heb je overigens wel de betaalde versie van de app nodig.

Financieel

Voor wie vooral niet te veel functies wil en van overzicht houdt, is Financieel een goede optie. De app schenkt weinig aandacht aan design maar is daardoor juist fijn en overzichtelijk. Financieel stuurt je wekelijkse notificaties om op de hoogte te blijven en vereist een extra wachtwoord om in te loggen -meer zekerheid dus.

Flow Your Money

Flow Your Money is anders dan andere geldzakenapps. De app helpt je niet per se met het bijhouden van een huishoudboekje, wél met automatische overboekingen. Dat kun je toch ook zelf doen in je bankieren-app, denk je misschien? Kan wel, maar Flow Your Money doet het niet op een vaste datum. De app kijkt naar je inkomsten en uitgaven en boekt alleen over wanneer je rekening het toelaat. Even niet sparen voor die dure vakantie wanneer er onverwachtse rekeningen op de deurmat zijn gevallen, dus.