Vijf tips om bewust te besparen op je zorgverzekering in 2023

Tip 1: kies de zorgpolis die bij je past

De dekking van de basisverzekering is bij elke zorgverzekeraar gelijk. Het grote verschil zit in de vergoeding die je krijgt als je naar een zorgverlener zonder contract gaat. Bij de duurdere basisverzekeringen (restitutie) krijg je de kosten volledig vergoed, bij goedkopere (natura) betaal je een deel zelf.

Bas Knopperts, zorgexpert bij Independer: “Een naturapolis is voordeliger, maar biedt wel iets minder keuze uit zorgaanbieders. Ga je naar een zorgverlener die geen contract heeft met je verzekeraar? In dat geval betaal je zelf gemiddeld een kwart van de rekening. Steeds meer zorgverzekeraars bieden gelukkig een flinke lijst aan gecontracteerde zorgaanbieders.”

Tip 2: eigen risico verhogen

Het eigen risico is het verplichte bedrag dat je betaalt als je zorg nodig hebt uit de basisverzekering. In 2023 is dit bedrag 385 euro, net als dit jaar.

Maak je dit bedrag eigenlijk nooit op? “Je kunt het eigen risico vrijwillig verhogen tot 885 euro. In ruil daarvoor betaal je maandelijks minder premie. Zo bespaar je tot wel 250 euro per jaar”, legt Independer zorgexpert Bas Knopperts uit. “Heb je toch zorg nodig? Dan betaal je dus 500 euro bovenop de verplichte 385 euro. Houd daar rekening mee.”

Tip 3: aanvullende verzekering of niet?

Veel zorg valt binnen de basisverzekering. Denk aan een consult bij de huisarts of een spoedoperatie in het ziekenhuis. Heb je andere zorg nodig? Bijvoorbeeld gesprekken bij de psycholoog, mondzorg of een behandeling bij de fysiotherapeut? Deze zorg kun je vaak alleen vergoed krijgen met een aanvullende verzekering.

Breng goed in kaart welke zorg je volgende jaar kunt verwachten. Is er een kindje op komst? Dan is een aanvullende verzekering voor zwangerschap slim. Heb je een goed gebit, dan is een aanvullende tandartsverzekering zonde van het geld. Kies vooral een aanvullende verzekering voor zorg waarvan de kosten hoog op kunnen lopen. Een traject bij de psycholoog kan behoorlijk duur zijn, terwijl je een bril niet elk jaar hoeft te vervangen.

Tip 4: je premie jaarlijks betalen

Heb jij je zorgpremie wel eens vooruitbetaald? Dit kan voordeel opleveren. Bij veel verzekeraars krijg je dan namelijk korting op de premie. Bovendien hoef je er de rest van het jaar niet meer naar om te kijken. Je betaalt nog wel eigen risico als je zorg uit de basisverzekering nodig hebt.

Tip 5: vergelijk alle zorgverzekeringen

In Nederland is er veel keuze uit allerlei verzekeraars. Niet elke zorgverzekeraar is even bekend. Dit betekent niet dat ze geen goede verzekeraar zijn, in Nederland zijn er eigenlijk geen slechte zorgverzekeringen. Ga je zorgverzekeringen vergelijken? Zorg er dan voor dat je al je zorgwensen invult. Zo weet je precies welke verzekering volgend jaar het beste bij je past.

Wil je weten wat voor jou de beste polis is?

Bron: Independer