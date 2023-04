Waarom dit hét moment is om een nieuw jaarcontract af te sluiten voor energie

Een groot deel van de Nederlanders overweegt om weer een vast energiecontract af te sluiten, schrijft het AD. Maar er twijfelen ook nog veel mensen, omdat de prijzen misschien nog wel verder kunnen dalen.

Verschil vastcontract en variabel contract energie

Met een vast contract staat de prijs voor levering van stroom en gas vast zolang het contract loopt. Bij variabele tarieven kunnen die prijzen tussentijds sterk wisselen. Een variabel contract kan dus goedkoper worden, maar ook duurder. Het is dus eigenlijk een gokje.

Sluit nu een jaarcontract af

Uit onderzoek van Independer, uitgevoerd door Q&A Research onder 1000 Nederlanders, blijkt dat mensen graag wat meer zekerheid willen. 68 gaat voor een vast contract als daar weer een ruime keuze in is. En dat moment zou nu weleens kunnen zijn.

Volgens expert Ben Woldering van Gaslicht.com is het slim om nú een vast contract af te sluiten. Die tip geeft hij aan zijn klanten. “Op Gaslicht.com staan momenteel elf vaste jaarcontracten en daarvan zijn er zeven met prijzen die lager liggen dan het prijsplafond dat de overheid heeft ingesteld. Dat betekent dat je direct gaat besparen”, zegt hij.

Einde prijsplafond

Hij adviseert dan om voor een contract van een jaar te gaan. Momenteel zijn de gasprijzen namelijk gunstig. Maar Woldering denkt dat de prijzen later dit jaar weer zullen stijgen. Daarom is het slimmer om een contract van een jaar af te sluiten in plaats van voor een half jaar.

Ook heb je dan begin volgend jaar nog prijszekerheid. Fijn, want tegen die tijd is het prijsplafond komen te vervallen.

Bron: AD.nl