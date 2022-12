Waarom het slim (en goedkoper) is om déze maand nog je vliegvakantie te boeken

De vliegbelasting kost nu nog € 7,84 maar dit wordt € 28,58 vanaf 2023. Dat is ruim 3,5 keer zoveel.

Wat is vliegtaks?

De vliegbelasting is in 2021 ingesteld om korteafstandsvluchten minder aantrekkelijk te maken. Hoe korter de vlucht (en dus vaak goedkoper), hoe zwaarder de belasting op de ticketprijs weegt. Uiteraard zorgt dit ook weer voor zo’n 400 miljoen extra in de staatskas. Ka-ching!

Vi-va-vakantie

Bron: Telegraaf