Waarom je je niet rijk moet rekenen nu de spaarrente omhoog gaat

Laten we vooropstellen dat álle kleine beetjes helpen. Maar deze stijging is toch wel erg klein: de spaarrente gaat namelijk vanaf nul of bijna nul naar 0,25 procent. Dit betekent dat als je een spaartegoed van 10.000 euro hebt, dit op jaarbasis 25 euro oplevert.

Aanwakkeren van inflatie

Onder andere de Rabobank, ABN Amro, ING en SNS verhogen hun spaarrente. De hoeveelheid rente die banken geven, is afhankelijk van de rente die ze krijgen als ze geld stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB). Tot halverwege dit jaar waren de rentetarieven nul of zelfs negatief. De ECB pompte jarenlang duizenden miljarden in de economie door het opkopen van leningen. Dit deed het om de inflatie aan te wakkeren, die naar hun mening lange tijd te laag was.

Meerdere verhogingen

Nu de inflatie juist torenhoog is, gaan ze over op een ander beleid. In juli verhoogde de centrale bank voor het eerst in meer dan 10 jaar de rente. In september ging daar een schepje bovenop en in oktober weer. En dus kondigden de diverse spaarbanken renteverhogingen aan die per 1 december ingaan.

