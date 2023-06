Waarom je je wasmachine en vaatwasser beter overdag dan ’s nachts kunt laten draaien

Dat zit ’m in het verbruik van wind- en zonne-energie.

Geen balans

Volgens Stedin is het belangrijk dat vraag en aanbod van elektriciteit altijd in balans zijn, maar is dat op dit moment niet het geval. Sterker nog: op dagen dat er veel zon en/of wind is, is er sprake van een energie-overschot, vertelt Stedin aan de NOS. Dat is zonde, want het opslaan van deze stroom is nog niet mogelijk en het terugleveren van zulke hoeveelheden aan het stroomnet evenmin.

Met én zonder zonnepanelen

Uit onderzoek van Stedin blijkt bovendien dat 69 procent van de mensen die gebruikmaken van zonne-energie niet op de hoogte is van het feit dat zonne-energie niet opgeslagen kan worden om later te worden gebruikt. En 90 procent van de mensen zónder zonnepanelen weet niet dat ook zíj beter energie kunnen gebruiken wanneer de zon schijnt, omdat ze op die manier storingen voorkomen. Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten sluit zich aan bij de oproep van Stedin. Aan NOS vertelt hij dat hij het ermee eens is dat het zonde is als er overdag veel zonne- en windenergie geproduceerd wordt en we die vervolgens niet gebruiken.

Handige apps voor de wasmachine en vaatwasser

De minister hoopt én verwacht dat er in de toekomst veel apps zullen zijn die het overdag gebruiken van zonne- en windenergie makkelijker maken. Deze apps zouden mensen moeten adviseren over wanneer apparaten het beste kunnen worden ingezet.

Het zou volgens Jetten ook fijn zijn als het daarbij mogelijk wordt om een timer in te stellen op apparaten zoals de wasmachine en de vaatwasser, zodat ze pas aangaan op het moment dat er veel goedkope zonnestroom en windenergie beschikbaar is. Het kabinet kijkt op dit moment naar de mogelijkheden om de ontwikkeling van zulke tools te versnellen, zodat slimme apparaten en opslag op de juiste plek in het systeem kunnen worden ingezet.

Lantaarnpalen geven veel licht en dat is handig op donkere plekken, maar er is tegelijkertijd ontzettend veel stroom voor nodig. De bezoekers van de Huishoudbeurs hebben hier wel een mening over:

Bron: NOS