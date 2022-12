Wat is beter voor je portemonnee: boodschappen doen met winkelwagen of winkelmandje?

Je bent je vast wel bewust van de verschillende manieren waarop supermarkten jou proberen te verleiden om meer te kopen dan je van plan was. Probeer die lekkere snacks op ooghoogte maar eens te weerstaan als je met honger in de rij van de kassa staat. Maar ook het gebruiken van een winkelmandje kan je productkeuze manipuleren.

Blijkbaar hebben supermarktklanten met een winkelmandje sneller een ‘ik wil dit nu’-impuls. Volgens onderzoek heeft dit met de houding te maken. Wanneer je een mandje vasthoudt, trek je deze automatisch naar je toe. Een winkelwagen duw je juist van je af. En dat blijkt verschil te maken.

Winkelmandje versus winkelwagen

Supermarktbezoekers met een winkelmandje geven eerder toe aan snelle verleidingen, bijvoorbeeld snacks bij de kassa. Klanten met een winkelwagen kiezen juist eerder voor fruit en andere gezonde producten. Onderzoeker Bram van den Berg vertelt hierover: “Bij gelijke omstandigheden is de kans dat iemand met een mandje ‘slechte’ producten koopt 6,84 keer groter dan voor iemand met een winkelwagentje.”

In een ander experiment gingen de onderzoekers dieper in op het verschil in lichaamshoudingen, alleen dan zonder de supermarkt als context. Proefpersonen spannen hun arm aan (team winkelmandje) of houden ze gestrekt voor zich (team winkelwagen). Zij krijgen de vraag wat wil je liever: 16 euro op de volgende dag of 30 euro na 35 maanden wachten. Team winkelmandje kiest meestal voor de beloning op korte termijn.

Lichamelijke reacties

Volgens de theorie sturen onze lichamelijke reacties onze gevoelens aan, in plaats van andersom. Filosoof William (negentiende eeuw) stelt: “Als we een beer zien, rennen we niet omdat we bang zijn. We zijn juist bang omdat we rennen.”

Vanuit die theorie is er in 2021 een vervolgexperiment geweest. Hiervoor hebben de onderzoekers een speciaal ontworpen winkelwagen gebruikt. Eén met twee handvatten aan de zijkant - zoals bij een rollator of kruiwagen – in plaats van een langwerpige horizontale stang, zodat je nog steeds je armen moet aanspannen en buigen.

En ja hoor: proefpersonen die dit type winkelwagen gebruiken geven meer geld uit dan met een traditionele winkelwagen. Je lichaamshouding in de supermarkt bepaalt dus voor een deel je koopgedrag.

Wil je nou zéker weten dat je alleen het hoognodige koopt? Maak dan een boodschappenlijstje en houd je daaraan. Dan kom je ook niet in de verleiding om meer te kopen dan noodzakelijk is.

