Wat is het prijsplafond van de energiekosten en hoeveel geld scheelt het jou?

Door de stijgende prijzen gaan steeds meer mensen kopje onder. Ze kunnen de rekeningen van alle vaste lasten niet meer betalen. Gaat het prijsplafond helpen?

Het prijsplafond in het kort

Wat is het prijsplafond?

Door middel van een prijsplafond voorkomt het kabinet dat de energieprijzen blijven stijgen. Er komt vanaf 1 januari namelijk een maximaal tarief voor gas en stroom. Het kabinet denkt nu aan een plafond van € 1,50 per m³ gas en € 0,70 per kWh stroom. Dit waren ongeveer de prijzen van januari, vlak voor het begin van de oorlog in Oekraïne.

Om te voorkomen dat mensen daardoor scheutig omgaan met energie, zit hier wel een limiet aan. Dat maximale tarief geldt alleen tot een bepaald verbruik dat is gebaseerd op het verbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden, namelijk 1200 m³ gas en 2500 kWh stroom per jaar. Als huishoudens niet boven de genoemde hoeveelheden gas en elektriciteit uitkomen, profiteren ze dus van een vastgesteld tarief. Verbruik je meer gas of stroom, dan betaal je over dat extra deel de volle mep. Het doel is om huishoudens te prikkelen en te motiveren om zuinig met energie om te gaan en onder het limiet te blijven. Lukt dat, dan betaal je niet meer dan € 290,00 per maand.

Vanaf wanneer geldt het nieuwe prijsplafond?

Het prijsplafond geldt officieel pas vanaf 1 januari, maar het kabinet heeft besloten het maandbedrag al vanaf 1 november te verlagen. Het verschil in kosten betalen zij aan de energieleveranciers.

Hoeveel geld gaat dit je schelen?

Als je voorlopig al onder die € 290,00 per maand zit, bijvoorbeeld omdat je je tarieven hebt vastgezet, verandert er niets. Ben je de afgelopen tijd geschrokken door de torenhoge energierekening? Dan gaat er vanaf 1 januari (of november al) een hoop veranderen.

Hoeveel geld je per maand minder kwijt bent aan energiekosten hangt van verschillende dingen af. Om een beter beeld te krijgen van jouw besparing, delen we de gevolgen van vier voorbeeldhuishoudens.

1. Huishoudens met laag verbruik

Heb jij een appartement of huis dat goed is geïsoleerd, waardoor je weinig energie verbruikt? Dan zal jouw energierekening nog wat extra naar beneden gaan. Verbruik je ongeveer 500 m³ gas en 1500 kWh stroom per jaar? Dan komt jouw maandelijkse energierekening volgens Independer op ongeveer € 130,78 per maand. Daarmee bespaar je € 80,77 euro per maand, als je kijkt naar het maandbedrag dat dit huishouden had moeten betalen zonder prijsplafond.

Per jaar scheelt dit dus € 969,24

2. Huishoudens met gemiddeld verbruik

Is jouw energieverbruik gemiddeld en verbruik je ongeveer 1200 m³ gas en 2400 kWh stroom per jaar? Dan komt jouw maandelijkse energierekening op ongeveer € 267,78 per maand. Daarmee bespaar je € 180,70 euro per maand, als je kijkt naar het maandbedrag dat dit huishouden had moeten betalen zonder prijsplafond.

Per jaar scheelt dit dus € 2.168,40

3. Huishoudens met hoog verbruik

Wanneer jouw huis of kantoor slecht is geïsoleerd, kan het verbruik oplopen tot maar liefst 2500 m³ gas en 6000 kWh stroom per jaar. In dat geval komt jouw maandelijkse energierekening op ongeveer € 905,69 per maand. Daarmee bespaar je € 110,70 euro per maand, als je kijkt naar het maandbedrag dat dit huishouden had moeten betalen zonder prijsplafond.

Per jaar scheelt dit dus € 1.320,00

4. Huishoudens zonder gas

Als je helemaal van het gas af bent (goed bezig!), scheelt dat behoorlijk in de kosten. Je verbruikt dan over het algemeen een stuk meer stroom, tenzij je zonnepanelen op het dak hebt liggen. Mocht je geen panelen hebben, dan kom je na invoering van het prijsplafond op zo’n € 352,09 per maand. Daarmee bespaar je € 76,66 per maand, als je kijkt naar het maandbedrag dat dit huishouden had moeten betalen zonder prijsplafond.

Per jaar scheelt dit dus € 919,92

Hoe zit het met alle andere energieplannen?

Korting op energiebelasting

Eerder werd aangekondigd dat het kabinet met een korting op de energiebelasting zou komen. Dit plan is nu van tafel geveegd. De btw gaat mogelijk ook weer terug naar 21%.

Toeslag bij minimuminkomen

Wel komt er, als het goed is, een energietoeslag van € 1300,00 voor mensen met een minimuminkomen.

Noodfonds

Ook komt er een noodfonds voor huishoudens die de energierekening niet meer kunnen betalen. Hoe dat precies wordt vormgegeven, wordt later bekendgemaakt.

Bron: RTL Nieuws, Independer