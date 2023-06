Wat vind jij nou echt belangrijk in het leven? Met déze theorie kom je erachter

Als we auteur en inspirerend spreker Simon Sinek mogen geloven, is het vinden van je ‘waarom’ dé manier om gelukkig te worden in je privéleven en succesvol in je werkleven. Daar hebben wij natuurlijk wel oren naar en dus doen we in het kort deze theorie uit de doeken. Het ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat’ zijn drie cirkels in de zogeheten ‘golden cirkel’ van Sinek. Dankzij deze cirkel kun je erachter komen, waar je nu eigenlijk voor staat en wat voor impact dit heeft op jouw leven en de mensen met wie je werkt.

Vind je waarom

Het eerste wat je moet doen, is ontdekken wat voor jou écht ertoe doet: het ‘waarom’. Hiervoor moet je terugkijken op wat je al hebt gedaan. Op het gebied van werk kun je bijvoorbeeld terugblikken op het moment dat je met je baan begon tot en met vandaag. Welke herinneringen komen er naar boven? En waar ben je het meest trots op? Vervolgens ga je bij jezelf na wat deze herinneringen precies betekenen. Wat deed je op dat moment en wat leverde het je op? Als je meerdere van dit soort herinneringen analyseert, kun je waarschijnlijk een overlappende kern ontdekken. Die kern is waar jij het allemaal voor doet.

Wat en hoe

Dan is er nog het ‘wat’ en ‘hoe’. Bij het ‘wat’ gaat het om, je verwacht het al, wát je nu eigenlijk doet. Dus bijvoorbeeld op je werk: wat is je functie en welke taken horen daarbij? Bij het ‘hoe’ kun je dan denken aan hóe je het liefst werkt. Als je al deze vragen beantwoordt, kom je uiteindelijk uit op je ‘waarom’. Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar budgetcoach Danitia laat zien dat het ook heel makkelijk kan.

Bron: Golden Circle Simon